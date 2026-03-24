Antonio Rao a 93 anni finisce ancora la maratona di Roma: accolto come un eroe al traguardo

Antonio Rao è il maratoneta più forte al mondo nella categoria over 90: il calabrese ha concluso ancora una volta la maratona di Roma, ricevendo una grande accoglienza al traguardo.

Antonio Rao continua a macinare chilometri, correndo inarrestabile verso il futuro: il 93enne corridore anche quest'anno ha concluso la maratona di Roma (per la 31sima volta, non ne ha saltata una dal 1983 se non quelle in cui non si è svolta), accolto come un eroe al traguardo. Parliamo di una leggenda del running, un atleta che detiene il record mondiale della specialità nella categoria M90, ovvero quella riservata a chi ha compiuto 90 anni.

Chi è Antonio Rao, icona del running mondiale: ha il record della maratona over 90

Rao, calabrese di nascita ma ormai di stanza a Roma da un'ottantina d'anni, lo ha stabilito nel 2023, sempre nella maratona della capitale, correndo in 6 ore, 14 minuti e 44 secondi e cancellando un primato che resisteva da quasi 20 anni, ovvero dal 2005 quando lo aveva realizzato l'americano Ernest Van Leeuwen. Domenica scorsa, il 93nne campione di Polistena in provincia di Reggio Calabria ha percorso i 42,195 chilometri della prova in 7 ore, 9 minuti e 21 secondi.

Antonio, unico concorrente over 90 tra le decine di migliaia di iscritti, è arrivato al traguardo più di cinque ore dopo il vincitore di giornata, il keniano Asbel Rutto (2h6'32" il suo tempo). In tantissimi non si erano mossi aspettando l'arrivo di Rao, per celebrare l'ennesima prestazione memorabile del fondista. Abbracci, strette di mano e foto per lui: scene ormai abituali da anni, da quando questo straordinario atleta si è imposto come un ‘unicorno' senza uguali al mondo.

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"È stata dura, ma eccomi ancora qui", ha commentato l'eterno maratoneta, che di smettere di correre non ha la minima intenzione. E come dargli torto, viste che le condizioni fisiche eccellenti in cui si trova, ragione e conseguenza al tempo stesso delle sue prove che sfidano le leggi dell'età.

Nel 2024 e nel 2025 Rao era riuscito a restare sotto la barriera delle 7 ore nella maratona di Roma, facendo inoltre segnare un tempo di 2h54'40" nella mezza maratona Roma-Ostia 2025. In totale nello scorso biennio Antonio ha corso e portato a termine ben 14 gare.

"Quando corro mi sento libero, non penso a nulla – aveva detto Antonio a Fanpage lo scorso anno, dopo la sua 30sima maratona della capitale – L'importante è muoversi, che muoversi è vita. Quando corro mi sento contento, felice. Non ci penso proprio di fermarmi, vorrei ancora continuare, se il Signore mi aiuta". Dopo 12 mesi, rieccolo con le braccia alzate al traguardo della città eterna. Aggettivo che sta benissimo anche a lui.