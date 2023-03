Antonio Rao è un mostro: l’azzurro a 90 anni distrugge il record del mondo di maratona Antonio Rao, classe 1933, ha demolito il record del mondo di maratona: “Quando corro non penso ai problemi e mi sento libero. È la forza dello sport”.

A cura di Paolo Fiorenza

Un fenomeno, un mostro, ma anche un orgoglio italiano: Antonio Rao a 90 anni ha stabilito il nuovo record mondiale di maratona nella categoria M90. Anzi, per dirla tutta, l'atleta nato a Polistena in provincia di Reggio Calabria e poi diventato romano d'adozione ha letteralmente distrutto il precedente primato, abbassandolo di mezz'ora. Rao ha corso i 42 chilometri e 195 metri della Acea Run Rome The Marathon nel tempo di 6 ore 14 minuti e 44 secondi, spazzando via dal libro dei record lo statunitense Ernest Van Leeuwen, cui apparteneva dal 2005, quando lo aveva stabilito a Los Angeles a 93 anni.

Antonio corre da quasi un secolo e non è un modo di dire: "Ho cominciato a correre a quattordici anni perché non riuscivo mai ad acchiappare un mio amico – ha raccontato a Repubblica – Da allora non mi sono più fermato. Se ci riesco io a quest'età ci possono riuscire tutti: vorrei essere un esempio. Quando corro non penso ai problemi e mi sento libero. È la forza dello sport".

Il maratoneta azzurro classe 1933 ha tagliato il traguardo della corsa capitolina senza neanche sapere che aveva appena fatto la storia: "Così mi hanno detto, io neanche ne ero a conoscenza. Gare così mi fanno venire i brividi". Rao è uno dei 18 tesserati over 90 della Federazione Italiana Di Atletica Leggera e per arrivare a risultati così importanti si allena davvero tanto: si parla di 3-4 sessioni a settimana.

"Sono sedute di 20-30 chilometri, Antonio è un eroe, un idolo per tutti noi, non solo per i giovani – spiega il presidente della sua società sportiva, l'Atletica Monte Mario, Giancarlo Sinibaldi – Di Antonio potremmo parlare una giornata, perché è fantastico, speciale, gentile e umano. Dà forza a tutti. Quando arriva al traguardo ci chiede il tempo e se non è soddisfatto aggiunge ‘potevo fare meglio'. Ecco, questa è la sua forza".

Già mito in Italia, l'indistruttibile Rao è adesso anche il primatista europeo e mondiale di maratona nella categoria M90. Il suo tempo finale significa che ha corso al ritmo di 8'53" al chilometro, che si traduce nella velocità di 6.8 km all'ora. Prestazione in linea con i temponi che il corridore ha fatto segnare in passato nelle varie categorie di età in cui si è cimentato. E non ha certo voglia di fermarsi qua: Antonio vive nel presente e corre verso il futuro.