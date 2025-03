video suggerito

Antonio Rao a 92 anni compie un’altra grandissima impresa alla Maratona di Roma: “Correre è vita” Antonio Rao è un maratoneta di 92 anni che in 6 ore e 44 minuti ha chiuso la Maratona di Roma lo scorso 16 marzo. Rao è stato ancora una volta straordinario: “Correre è vita”. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Alessio Morra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto di Acea Run Rome The Marathon.

Antonio Rao è davvero straordinario. Difficile non essere banali nel definire questo signore di 92 anni, dunque classe 1933, che ha disputato all'Acea Run Rome The Marathon, e ancora una volta l'ha conclusa chiudendola in 6 ore e 44 minuti. Una volta al traguardo è stato complimentato da tutti per un'impresa vera.

Rao a 92 anni ha corso la Maratona di Roma in meno di 7 ore

Rao è nato nel 1933, in Calabria ma da tnati anni vive a Roma. Due anni fa, quando aveva 90 anni, chiusa la Maratona in 6h14'44". Un tempo che gli valse anche il record Mondiale della categoria M90. L'anno scorso aveva alzato e non di poco il suo tempo: 6h54'23". Poco male. Applausi sempre scroscianti per Rao. Nell'edizione 2025, a 92 anni, ha abbassato la sua prestazione rispetto a quella del 2024 di dieci minuti! Formidabile. Il traguardo lo ha raggiunto dopo 6h44'16". Maestoso. Il tempo di per sé è già straordinaria, se poi a questo si aggiunge la media: cioè sette chilometri orari, circa 6,8, si capisce meglio la portata dell'impresa.

"Correre è vita, invito tutti a farlo"

Al termine ha detto: "Per me è sempre un'emozione grandissima correre a Roma, sono stato poco bene ultimamente e non pensavo di riuscire a portarla a termine ed invece ho concluso con un tempo di dieci minuti inferiore allo scorso anno. Correre, camminare è vita, invito tutti a farlo". Ora un po' di riposo per il maratoneta calabrese, poi il ritorno all'allenamento con l'obiettivo di tornare a disputare ancora la Maratona di Roma il prossimo anno, ma non solo visto che poche settimane fa è stato protagonista anche della Half Marathon (mezza Maratona) Roma-Ostia che ha chiuso in meno di tre ore.