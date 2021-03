Sveglia alle ore 4 del mattino di venerdì notte, 12 marzo, per la differenza di fuso orario con la Nuova Zelanda. Luna Rossa e Team New Zealand tornano in acqua per disputare Gara-3 e Gara-4 della 36sima America's Cup 2021. Il risultato al momento è di assoluta parità (1-1), il calendario propone in successione altre due regate che potrebbero risentire delle condizioni meteo e del vento, al punto da influenzare anche la scelta dello specchio d'acqua per i race nel Golfo di Hauraki di Auckland. Ecco tutte le informazioni utili per vederle sia in diretta TV e in streaming sui canali di Rai e di Sky, sia in replica con gli orari previsti nei rispettivi palinsesti.

Luna Rossa in TV, dove e quando vedere Gara 3 e 4 in diretta

Le regate dell'America's Cup 2021 saranno trasmesse in diretta TV e in chiaro sia su Rai 2 sia su Sky che ha un canale (numero 205, Sky America's Cup) dedicato al trofeo della vela e dello sport più antico del mondo. C'è anche l'opportunità di assistere in diretta streaming alle regate 3 e 4: usufruendo di una buona connessione, ci si potrà collegare gratis alla piattaforma Rai Play (che ha una pagina riservata all'evento dove si trovano contenuti video sulle gare), alla app di Sky Go (ma solo se abbonati al network satellitare) oppure al sito di Now TV che offre il servizio di streaming online a pagamento anche per un singolo evento. I dispositivi da utilizzare sono quelli consueti: fissi (pc e smart tv) oppure mobili (tablet, notebook, smartphone).

Dove vedere Luna Rossa in replica stanotte: gli orari della differita

Gli orari delle gare (ore 4 del mattino) possono essere proibitivi, ecco perché sia la Rai sia Sky hanno previsto all'interno delle rispettive programmazioni televisive spazi riservati alla trasmissione in differita delle regate (Gara-3 e Gara-4 quelle di oggi). Rai Sport (canale 57 nella versione HD e canale 58 del digitale terrestre) manderà in onda la duplice sfida tra Luna Rossa e New Zealand alle ore 8.10. Sky trasmetterà le repliche sempre sul canale 205 ma in differenti fasce orarie della giornata a cominciare dalle ore 6.10. A corredo, nel corso della diretta quotidiana su Sky Sport 24 (canale 200), ci saranno approfondimenti, interviste, commenti e ultime notizie dai campi di regata.