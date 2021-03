Oggi giornata di stop, come previsto dal regolamento. Venerdì 12 marzo alle 16 (ore 4 del mattino in Italia per la differenza di fuso orario con la Nuova Zelanda) Luna Rossa riprendere la sfida a Team New Zealand per la conquista dell'America's Cup. Bonaccia permettendo… il meteo e le previsioni, infatti, mettono a rischio il secondo atto di duelli nelle acque del Golfo di Hauraki. In quella fetta di mare che si affaccia sul Pacifico il pericolo è che le condizioni del vento siano tali da comportare un rinvio: giovedì soffiava a una velocità di 12/18 nodi mentre nei prossimi giorni la situazione atmosferica dovrebbe cambiare per una di una diminuzione d'intensità delle correnti.

In buona sostanza la forza del vento non può essere inferiore a 6.5 nodi: è il minimo perché le imbarcazioni gareggino. Alle 16.00 dovrebbero esserci appena 2 nodi sul campo A e 5 nodi su quello E. Cosa può accadere? Rinvio di un giorno oppure, prima di decretare il nulla di fatto, attendere al massimo un paio di ore che le raffiche aumentino almeno fino al limite previsto dal regolamento (6/7 nodi) permettendo almeno la disputa di una regata. E per sabato le previsioni non sono certo migliori da questo punto di vista. Un problema in più per Luna Rossa e Team New Zealand già alle prese con le restrizioni imposte dai protocolli anti-Covid.

Ecco perché è difficile dire per adesso quando si gareggerà di nuovo con la programmazione in calendario che potrebbe subire ulteriori ritardi rimandando le regate addirittura a martedì 16 marzo. Secondo le previsioni, per allora è atteso un vento alla velocità di 12/14 nodi. È l'ipotesi peggiore bilanciata, però, dalle condizioni meteo che nella Baia di Auckland cambiano in fretta.

Le prime due regate si sono concluse in parità (1-1): gara-1 vinta dal defender padrone di casa con un vantaggio di 31″; gara-2 conquistata dall'equipaggio italiano con 7″ di anticipo. Nell'uno e nell'altro caso a essere determinante è stata la manovra compiuta dalle imbarcazioni al momento della partenza. Il debutto è stato positivo e incoraggiante abbastanza da spingere Francesco Bruni (uno dei due timonieri) ad ammettere che "ce la possiamo giocare, abbiamo visto che non sono più veloci". Vento permettendo.