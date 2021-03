La 36a edizione dell'America's Cup si terrà in quel di Auckland in Nuova Zelanda. Nelle acque del Golfo di Hauraki, i padroni di casa e campioni in carica di Defender Emirates Team New Zealand se la vedranno con Luna Rossa Prada Pirelli, il team italiano reduce dal trionfo nella Prada Cup. Le regate per la conquista della Coppa delle 100 ghinee inizieranno il 10 marzo, e si competerà al meglio dei 13 match-race. Qual è il regolamento dell'America's Cup, e come si svolgeranno le regate? Ecco cosa c'è da sapere per vedere l'America's Cup, con la guida al regolamento e allo svolgimento delle regate.

Come funziona la finale Luna Rossa – Team New Zealand di America's Cup

Luna Rossa Prada Pirelli ha battuto Ineos Team UK conquistando la Prada Cup e diventando così il challenger, ovvero lo sfidante di Emirates Team New Zealand, campione in carica (defender) dell'America's Cup. Adesso dunque l'equipaggio italiano dovrà cercare un ulteriore exploit contro i padroni di casa in quello che il trofeo di vela più prestigioso e più antico al mondo, e che inizierà il 10 marzo. Le regole di regata della vela, ovvero le Racing Rules of Sailing vengono stabilite dalla Federazione Internazionale della Vela ogni 4 anni. L'America's Cup, come in precedenza la Prada Cup, si rifà a quelle entrate in vigore lo scorso 1° gennaio, per il triennio 2021-2024. Previsti all'interno delle stesse anche i dettagli della segnaletica, le caratteristiche delle imbarcazioni anche in tema di impatto ambientale.

Il regolamento dell'America's Cup, quante regate servono per vincere

La sfida tra Luna Rossa e Emirates Team New Zealand, si terrà con il format del match race, ovvero del duello tra due imbarcazioni che si sfidano a più riprese, in quelli che sono definiti round e comprendono due regate (appunto match-race), fatta eccezione per l'eventuale ultimo round che prevede l'ultimo atto. Sono previste complessivamente 13 regate, anche se per vincere basterà aggiudicarsene 7. Nel momento in cui uno dei due equipaggi raggiungerà questo bottino di successi, la competizione sarà finita. Se invece dovesse dominare l'equilibrio e Luna Rossa e Emirates Team New Zealand dovessero lottare testa a testa, per vincere l'America's Cup sarà necessaria l‘ultima regata in programma lunedì 15 marzo.

America's Cup, come si svolgono le regate tra Luna Rossa e Team New Zealand

Ecco come si svolge una regata di America's Cup e cosa c'è da sapere per guardare Luna Rossa – New Zealand:

La partenza

A 3 minuti da quello che è considerato come il "fischio d'inizio" i due equipaggi, i campioni in carica di Team New Zealand e gli sfidanti di Luna Rossa "entreranno" nel campo di regata, dal lato alto, dall'estremità opposte. Le due squadre alterneranno il lato d'ingresso, in quanto chi entra dal lato destro ha il vantaggio con il diritto di precedenza.

Il campo di regata

Luna Rossa e Emirates Team New Zealand si sfideranno nelle acque di Auckland su un campo di regata lungo circa 1,7 miglia nautiche (circa 3 km) e largo tra 0,5 e 0,8 miglia nautiche (da 0,9 km a 1,5 km). I due Ac75 dovranno rispettare i limiti e non uscire dal campo stesso. In questo caso, così come di fronte ad una partenza anticipata, potrebbero arrivare delle penalizzazioni.

Limiti di vento e nodi

La lunghezza precisa del percorso sarà stabilita anche dall'intensità del vento, con l'obiettivo che è quello di avere regate che non superino i 35 nodi. Il vento necessario per regatare dovrà essere compreso, come accaduto nella Prada Cup, tra i 6,5 nodi ai 23 nodi. Il percorso sarà sopravvento-sottovento, ovvero a seconda dell'orientamento direttamente nel vento e lontano dal vento. Si parte direttamente di bolina (ovvero sopravento), e poi si ritorna dopo il passaggio alla prima boa sottovento.

Le boe

A proposito di boe, sono due per ciascun "cancello" e si superano passando all'interno. Le prime due delimitano il Top gate e s'incontrano sfruttando appunto il sopravento, mentre le altre due, quelle del Bottom gate, tracciano il passaggio al sottovento, alla fine del lato di poppa. Cosa succede se le due imbarcazioni sono testa a testa? Se scelgono due boe opposte da girare, allora non ci sono problemi, altrimenti a sfruttare la precedenza è quella più all'interno o più avanti, con l'altra che deve permettere il passaggio senza ostacolarla. Se invece è la seconda ad avere la traiettoria più interna, allora sarà lei a sfruttare il diritto di precedenza.

I team della Coppa America di vela: gli equipaggi di Luna Rossa e New Zealand

Dopo aver visto come si svolge la regata, scopriamo qualcosa in più sugli equipaggi che si sfidano: il campione in carica e Defender è il team New Zealand. Il team Luna Rossa, ovvero il Challenger (sfidante) dovrà batterlo per conquistare la Vecchia Brocca:

Team Luna rossa

La storia di Luna Rossa inizia nel 1997 con la sua fondazione targata Patrizio Bertelli. L'equipaggio italiano ha mantenuto questo nome in diverse edizioni dei trofei velici, e rappresenta il prestigioso Circolo della Vela Sicilia. Al suo attivo ha la vittoria della Louis Vuitton Cup del 2000 oltre all'ultima Prada Cup, e nell'edizione 2000 è stata sconfitta nell'America's Cup sempre dal team New Zealand. Al contrario degli avversari, Luna Rossa può contare su due timonieri ovvero Francesco Bruni e James Spithill. I due si dividono i compiti occupandosi rispettivamente di controllare il timone e la gestione dei foil che permette all'Ac75 di volare sull'acqua.

Team New Zealand

Emirates Team New Zealand è il campione in carica e dunque ricopre il ruolo di defender. I neozelandaesi, padroni di casa, sono l'equipaggio più longevo della competizione e rappresentano il Royal New Zealand Yacht Squadron, tra i più prestigiosi yacht club della Nuova Zelanda. Nell'America's Cup del 2017 si è ripreso la Coppa delle 100 ghinee battendo il Team Oracle, con la rivincita dell'edizione del 2013. Il timoniere dell'equipaggio dei "kiwi" è il giovane Peter Burling che sembra essere un tutt'uno con l'Ac75. Un vero e proprio predestinato, in un team composto da circa 150 persone in tutto.

Chi vince l'America's Cup

A vincere l'America's Cup dunque sarà chi tra Luna Rossa e i campioni in carica di Emirates Team New Zealand raggiungerà prima le 7 regate vinte. I vincitori si aggiudicheranno la "Coppa delle 100 ghinee", e la possibilità di difendere il titolo da "defender" nella prossima edizione dell'America's Cup. In caso di successo i neozelandesi bisserebbero la vittoria del 2017 quando s'imposero sugli americani di Oracle. Luna Rossa dal canto suo spera di riuscire in quell’impresa sfiorata dai connazionali de Il Moro di Venezia, e sempre di Luna Rossa, sconfitti nelle edizioni 1992 e 2000. L'equipaggio vincitore potrà alzare al cielo la Coppa delle 100 ghinee, che prende il suo nome proprio dal costo iniziale sostenuto per realizzarla con quasi 4 chili d'argento. La brocca più antica della storia dello sport, venne realizzata per la prima volta nel 1848 dal gioielliere Robert Garrard. Da allora vengono incisi sul trofeo i nomi di tutti i vincitori.