America’s Cup, Luna Rossa oggi in Louis Vuitton Cup: orario e dove vedere le regate in TV Si disputano oggi le regate 3 e 4 delle semifinali della Louis Vuitton Cup. A partire dalle ore 14 gli appassionati potranno seguire in diretta TV le due sfide tra Luna Rossa e American Magic. Diretta in chiaro su Italia 1, oltre che su Sky. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Questa domenica 15 settembre è la seconda giornata dedicata alle semifinali della Louis Vuitton Cup, che designerà il vincitore di questa manifestazione e soprattutto lo sfidante all'America's Cup, detenuta dai campioni di New Zealand. Luna Rossa, che ha vinto la Vuitton Cup nel 2021, sarà in acqua a Barcellona per regata 3 e regata 4, che vivrà contro gli americani di NYYC American Magic, gli avversari che non sono stati scelti dai britannici di INEOS, che saranno ancora naturalmente avversari di Alinghi. Le semifinali odierne si potranno seguire in chiaro su Italia 1, ma anche su Sky. Diretta Streaming su Infinity, sempre in chiaro, oltre che con Sky Go e NOW, per rispettivi abbonati.

Dopo le prime due regate, disputate sabato, dunque si continua con altre due gare nella giornata di oggi. INEOS Britannia-Alinghi e Luna Rossa-NYYC American Magic si sfideranno due volte in questo pomeriggio. Chi vince cinque sfide passa in finale, essendo le semifinali al meglio delle nove partite. Due le regate previste in calendario anche lunedì e mercoledì, giovedì 19 settembre si disputerebbe l'eventuale gara 9, tutto questo meteo permettendo.

Luna Rossa in semifinale: avversario e orario di partenza

Si parte alle ore 14, prima ci sarà Luna Rossa-NYYC American Magic, poi INEOS Britannia-Alinghi. E poi i sarà la ripetizione con la seconda sfida di semifinale odierna sul campo di regate nelle acque di Barcellona.

Domenica 15 settembre

Ore 14 semifinale 1, race 1

a seguire semifinale 2, race 1

a seguire semifinale 1, race 2

a seguire semifinale 2, race 2

Dove vedere Luna Rossa in semifinale in diretta TV e in streaming

I diritti TV dell'America's Cup e della Louis Vuitton Cup sono stati acquistati da Mediaset, che alterna il 20 e Italia 1. Le regate odierne, quelle delle semifinali 3 e 4, saranno trasmesse tutte e quattro a partire dalle ore 14 da Italia 1 in diretta TV, e in streaming su Mediaset Infinity, sempre in chiaro. Anche Sky manda in onda le regate della Vuitton Cup, lo farà sul canale 205. Streaming possibile per abbonati con Sky Go e NOW.