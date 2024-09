Luna Rossa perfetta contro American Magic, vince in semifinale di Louis Vuitton Cup: 1-0 per Team Prada

video suggerito

Luna Rossa si prende la prima semifinale di Louis Vuitton Cup conquistando la vittoria contro American Magic al debutto della fase ad eliminazione diretta. Team Prada è stata a dir poco perfetta con una regata gestita al meglio, scacciando i fantasmi delle sconfitte recenti che avevano gettato ombre sulla tenuta dell'equipaggio italiano. Luna Rossa ha tagliato il traguardo con 7 secondi di vantaggio sugli americani dopo una gara iniziata malissimo da parte degli italiani che però hanno saputo recuperare e vincere di prepotenza.

Luna Rossa vs American Magic

Luna Rossa parte al meglio in questa sequenza di semifinali dove il primo equipaggio che ne vince 5 passa in finale di Louis Vuitton Cup. L'equipaggio italiano è partito malissimo, trovando un avvio pessimo, sbagliato nella manovra e nella tattica finendo tra i rifiuti degli americani. Magic American ha preso il largo ma poche centinaia di metri più tardi è stato il Team Prada a prevalere, mostrando di avere l'imbarcazione migliore: sorpasso e gestione, con rimonta in bolina e una fuga in poppa. Una regata in crescendo in cui Luna Rossa ha mantenuto la testa della regata, chiudendo all'ultimo gate con un vantaggio di 7 secondi. Sufficienti per prendersi il primo punto in semifinale.

La partenza pessima, la regata perfetta

Festa per l'equipaggio di Luna Rossa che ha scacciato lontano i fantasmi delle ultime sconfitte (tre consecutive considerando anche la squalifica contro Alinghi) e una partenza tra le peggiori di sempre: "Ottimo lavoro, malgrado una brutta partenza. Buona regata bravi tutti" è stato il primo commento a caldo arrivato a bordo di Luna Rossa.