Oramai manca pochissimo all'inizio dell'America's Cup 2021 che vedrà impegnata Luna Rossa contro Team New Zealand per contendersi il trofeo sportivo più antico. Gli allarmi più preoccupanti sono rientrati: l'allerta per la pandemia è ancora alta in Nuova Zelanda (livello 2 che prevede restrizioni per la presenza di pubblico) ma sembra tutto sotto controllo. Anche il pericolo tsunami è rientrato permettendo di stilare il calendario delle regate. La Coppa America (o Coppa delle Cento Ghinee) si gareggerà al meglio delle 7 regate che si svolgeranno nelle acque australiane al largo di Auckland, dal 10 marzo, data confermata a seguito dei problemi legati alla pandemia e al lockdown ancora in atto fino al 7 marzo.

In attesa della partenza ufficiale della Coppa America, Luna Rossa ha preferito allenarsi soprattutto nel tratto di mare "E", il settore di regata che presenta maggior vento (15 / 17 nodi) per abituarsi alle andature ideali di New Zealand. L'equipaggio italiano si è guadagnato la finale dopo essersi imposto sul team inglese di Ineos vincendo la Prada Cup e aggiudicandosi il posto per provare a strappare al defender kiwi lo scettro della Coppa America.

America's Cup 2021: il calendario della finale di vela

Dopo l'iniziale calendario che aveva in programma l'inizio delle gare il prossimo 6 marzo, l'America's Cup ha ufficializzato la sua nuova partenza per il 10 marzo 2021. Una decisione forzata a causa delle problematiche legate alla pandemia. Non si scenderà in acqua giovedì 11 marzo, unico turno di riposo nel match race di Coppa America per entrambi gli equipaggi impegnati in gara. Ecco tutte le date e gli orari delle gare tra Luna Rossa e Team New Zealand:

Mercoledì 10 marzo

Gara-1: ore 04.00

Gara-2: a seguire

Gara-3: ore 04.00

Gara-4: a seguire

Gara-5: ore 04.00

Gara-6: a seguire

Gara-7: ore 04.00

Gara-8: a seguire (eventuale)

Gara-11: ore 04.00 (eventuale)

Gara-12: a seguire (eventuale)

Il calendario proseguirà secondo questo schema finché uno dei due team non otterrà sette vittorie.

Dove vedere l'America's Cup in TV

Così come lo è stato per l'intera durata della Prada Cup, anche per la Coppa America 2021 è prevista una totale copertura televisiva. Tutte le regate saranno trasmesse a partire dalle 04:00 di mattina (ora italiana) in diretta TV su Rai 2 per le trasmissioni in chiaro, senza pagamenti aggiuntivi e visibile per tutti. Ci sarà anche la copertura televisiva da parte di Sky (canale 205), la piattaforma satellitare che programmerà le dirette per i soli abbonati. Prevista, ovviamente, anche la diretta streaming: su Rai Play, in modalità gratuita e su Sky Go, a pagamento. Oltre a questo servizio, online si potrà seguire tutta l'America's Cup 2021 anche sul canale ufficiale dell'America’s Cup.