America's Cup, Luna Rossa ad una vittoria dalla finale della Louis Vuitton Cup: 4-0 contro American Magic Luna Rossa batte American Magic anche nella terza e nella quarta regata delle semifinali della Louis Vuitton Cup 2024 portandosi così sul 4-0 e ad una sola vittoria dalla qualificazione alla finalissima contro la vincente della sfida tra Ineos e Alinghi.

A cura di Michele Mazzeo

Dopo aver vinto le prime due regate delle semifinali della Louis Vuitton Cup 2024, Luna Rossa conferma la propria superiorità su American Magic anche nella terza e nella quarta regata portandosi così sul 4-0 e dunque ad una sola vittoria dalla qualificazione alla Finale da cui uscirà poi lo sfidante di Team New Zealand per la conquista dell'America's Cup 2024. Nell'altra semifinale, anch'essa al meglio delle nove vittorie, dopo la seconda giornata c'è team Ineos Britannia in netto vantaggio sugli svizzeri di Alinghi.

Dopo aver vinto abbastanza agevolmente la terza regata (oltre 26 i secondi di vantaggio sugli statunitensi all'arrivo), l'imbarcazione italiana ha invece dovuto soffrire molto di più nella quarta conclusa con un successo arrivato solo al fotofinish dopo che gli statunitensi di American Magic avena praticamente azzerato tutto lo svantaggio accumulato nei primi 4 leg sfruttando un piccolo problema in fase di strambata accusato dalla barca azzurra. Una vittoria tanto risicata (solo due secondi il margine al traguardo) quanto importantissima per i ragazzi del Team Prada-Pirelli che mantengono così un largo vantaggio sugli avversari in questa semifinale e si portano ora ad un solo successo dalla finalissima alla quale si qualifica chi raggiunge per primo le cinque vittorie.

Una vittoria che conferma anche come Luna Rossa sia la vera bestia nera di American Magic dato che, finora, il team a stelle e strisce non è mai riuscito a vincere una regata contro l'imbarcazione italiana delle sette (tre nel girone di qualificazione e quattro in questa semifinale) disputate fin qui in questa edizione 2024 della Louis Vuitton Cup. Una vittoria che fa morale per la barca dei timonieri Francesco Bruni e Jimmy Spithill che possono ora staccare il pass per la finale già domani, nella prima delle due regate in programma a Barcellona contro l'equipaggio americano, vento permettendo.