Oggi Luna Rossa e Team New Zealand riposano: le prime due regate di America's Cup sono andate in acqua nella notte tra lunedì e martedì con l'equipaggio italiano che è riuscito a recuperare e a trovare l'attuale 1-1 con i defender del trofeo. Un testa a testa avvincente in cui Luna Rossa ha confermato di poter gareggiare alla pari con i kiwi e riuscire a metterli in difficoltà. Dopo la giornata di riposo non ci sarà invece più pausa: chi si imporrà per 7 volte riuscirà ad alzare al cielo la Coppa America 2021 e avrà il diritto di ospitare la prossima edizione nel proprio Paese.

E' stato un assaggio, convincente, ma pur sempre un assaggio: due regate per testarsi e una vittoria a testa. Ha iniziato New Zealand, ha chiuso Luna Rossa. 1-1 il parziale da cui si ripartirà per proseguire il match-races fino alla consacrazione dell'imbarcazione ed equipaggio più forti. Il regolamento della finale di Coppa America prevede solamente un turno di riposo, l'attuale, dove sia gli italiani i neozelandesi torneranno a perfezionare ciò che non ha convinto del tutto per ritornare in acqua ancora più forti di prima.

Nelle prime due regate di Coppa America si è confermata la maggior velocità in acqua da parte di Team New Zealand con condizioni di vento favorevole: i kiwi hanno regatato meglio con vento sopra i 14 nodi, vincendo la prima gara e impegnando Luna Rossa nel finale della seconda, condotta sempre in testa, proprio quando si è passati dai 12 ai 14 nodi ventosi, con l'equipaggio italiano in affanno ma primo sulla linea di arrivo (anche se solo di 7 secondi).

