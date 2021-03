I risultati delle regate di oggi, 10 marzo, dell'America's Cup: pareggio per 1-1 tra Luna Rossa e Team New Zealand dopo Race-1 e Race-2. Nella notte va in scena il duello caratterizzato dall'orgoglio e dalla determinazione dell'equipaggio tricolore che ha reagito alla sconfitta della prima gara con grande determinazione. Vittoria per i neozelandesi nella prima gara, imponendo un distacco di 31″. Successo italiano nella seconda conquistato con 7″ di anticipo sulla linea del traguardo rispetto al defender detentore del titolo.

Gara-1, equilibrio alla partenza poi New Zealand prende il largo. I campioni in carica sono posizionati sul lato destro del campo di regata. La partenza è equilibrata ma c'è subito un brivido: una richiesta di penalità per i neozelandesi che sembrano tagliare la strada a Luna Rossa. Per i giudici di gara non è così, si prosegue con New Zealand che prende il largo: al Gate-1 il vantaggio è già di 150 metri, grazie a una velocità di 2, 3 nodi superiore, il vantaggio si terrà costante sui 20 secondi fino ai 31 registrati sulla linea di arrivo.

Gara-2, Luna Rossa comanda. È l'equipaggio italiano a dominare la seconda regata, segnando un vantaggio di +13″ alla prima boa. New Zealand tenta di rientrare ma, arrivati al Gate 3, Luna Rossa allarga la forbice in mare (è a +25) e mantiene il controllo resistendo anche alla virata sulla sinistra dei ‘kiwi', una manovra che permette di accorciare il distacco e mettere pressione agli avversari. Luna Rossa è in gestione del campo di regata, vince la seconda a +7″.

I risultati dell'America's Cup

Partenza decisiva in entrambe le regate. La sensazione al termine della prima giornata è che Luna Rossa abbia mezzi e qualità per rendere vita dura e lottare per il titolo, c'è un dettaglio che è incoraggiante: le performance di velocità tra le due imbarcazioni. L'appuntamento adesso è per la seconda giornata, sempre alle ore 4 del mattino, in programma tra giovedì 11 e venerdì 12.

Mercoledì 10 marzo

Gara-1: Luna Rossa-Team New Zealand 0-1 (+31″)

Gara-2: Luna Rossa-Team New Zealand 1-1 (+7″)

Il calendario delle prossime regate

Ecco tutte le date e gli orari delle gare tra Luna Rossa e Team New Zealand, il calendario è impostato secondo questo schema fino a quando una delle due imbarcazioni non conquisterà sette vittorie:

Venerdì 12 marzo

Gara-3: ore 04.00

Gara-4: a seguire

Sabato 13 marzo

Gara-5: ore 04.00

Gara-6: a seguire

Domenica 14 marzo

Gara-7: ore 04.00

Gara-8: a seguire (eventuale)

Lunedì 15 marzo

Gara-11: ore 04.00 (eventuale)

Gara-12: a seguire (eventuale)