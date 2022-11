Westworld cancellata, la serie tv si ferma dopo 4 stagioni La HBO ha cancellato Westworld dopo quattro stagioni. La notizia giunge a tre mesi dal finale di stagione del quarto atto, arrivato il 14 agosto.

La HBO ha cancellato Westworld dopo quattro stagioni. La notizia giunge a tre mesi dal finale di stagione del quarto atto, arrivato il 14 agosto. Annuncia la notizia in anteprima Variety. L'impressione è che la spina andasse staccata già da tempo. La serie tv, ispirata liberamente al film scritto e diretto da Michael Chrichton, è stata chiusa per una serie di motivi, primo fra tutti il prezzo esorbitante per la sua produzione. A questo si aggiunge il calo drastico di telespettatori e una programmazione tutta nuova da parte della nuova casa madre della HBO, la Warner Bros. Discovery.

Tagliata perché costa troppo

La società gestita da David Zaslav ha ridotto le spese nell'ambito di un piano industriale che ha tagliato quasi 4 miliardi di dollari, taglio necessario dopo la fusione che c'è stata in aprile. Questi tagli hanno permesso ad HBO di investire tutto su altri progetti che stanno appassionando il grande pubblico: "House of the Dragon", "Euphoria" e il prossimo imminente arrivo di "The Last of Us".

Il comunicato di HBO

Con il solito comunicato di rito, la HBO ha comunicato la chiusura della serie parlando di "un'odissea intrigante" per i suoi telespettatori che "ha alzato l'asticella a ogni passo". Ma si sa, le odissee intriganti in anni complessi, dove il tempo libero è costantemente minacciato da una sovrapproduzione di contenuti di ogni tipo, sono un lusso per pochi. Westworld era una serie molto ambiziosa, forse troppo:

Leggi anche Il trailer di Boris 4 su disney+: di cosa parla la nuova stagione e quando esce