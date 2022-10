Viola come il mare 2 si farà: “Stiamo scrivendo la seconda stagione con Francesca Chillemi e Can Yaman” Viola come il mare 2 si farà. Luca Bernabei ha annunciato che le nuove puntate con protagonisti Viola Vitale e Francesco Demir sono in fase di scrittura.

A cura di Daniela Seclì

Viola come il mare 2 si farà. A dare la notizia, è il produttore Luca Bernabei. Da Lux Vide, dunque, arriva la conferma di nuove puntate in arrivo. Quanto agli ascolti, la fiction ha registrato un ottimo risultato nel primo episodio e un calo nel secondo, ma è innegabile che la serie gode già di una schiera di fan, che si stanno appassionando ai casi e alle vicende private di Viola Vitale e Francesco Demir, interpretati da Francesca Chillemi e Can Yaman.

Francesca Chillemi e Can Yaman di nuovo nei panni di Viola e Demir

Luca Bernabei, Amministratore Delegato di Lux Vide, ha svelato che la seconda stagione di Viola come il mare è già in cantiere. È iniziata, infatti, la scrittura. La notizia è stata data a Tv, Sorrisi e Canzoni:

La seconda stagione? Si farà. Mentre il pubblico aspetta la terza puntata («Riguardate su Mediaset Infinity la scena finale di venerdì scorso, quella coi ritagli di giornale, perché c'è un indizio sul mistero legato a Viola» consiglia la sceneggiatrice), il produttore Luca Bernabei ci dà in esclusiva la notizia ufficiale che ci sarà il sequel di "Viola come il mare": "Stiamo già scrivendo la seconda stagione" annuncia.

Viola come il mare 2, continuano le avventure di Vitale e Francesco Demir

Diamo un'occhiata ai dati di ascolto registrati dalle prime due puntate di Viola come il mare. La serie televisiva con Can Yaman e Francesca Chillemi ha avuto un ottimo esordio. Il primo episodio, infatti, ha raccolto davanti allo schermo ben 3.403.000 spettatori con uno share del 20.4%. I due attori sono riusciti a tenere testa a un avversario di tutto rispetto come Tale e Quale Show. Nella seconda puntata, trasmessa il 7 ottobre, si è registrato un calo. L'episodio, infatti, è stato seguito da 2.868.000 spettatori con uno share del 17.5%. Non resta che attendere le prossime puntate per scoprire se gli spettatori continueranno a premiare la fiction o meno. Tuttavia, sembra ormai chiaro che le avventure di Viola Vitale e Francesco Demir siano destinate a continuare.