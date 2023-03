The Night Agent su Netflix è già un successo: è la terza serie più vista di sempre Nel primo weekend di programmazione, The Night Agent è riuscito ad accumulare ben 168.17 milioni di ore di visione in tutto il mondo nei suoi primi quattro giorni. È la più vista al mondo dietro a “Wedsnesday” e “Dahmer”.

Colpi di scena a ripetizione e un personaggio per niente scontato. I segreti di The Night Agent sono tutti qua e i risultati sembrano dire che al pubblico di Netflix i dieci episodi della prima stagione stiano piacendo. Il thriller, basato su un romanzo di Matthew Quirk e tradotto per la piattaforma da Shawn Ryan, è il terzo prodotto più visto di sempre nella storia di Netflix, tenendo conto solo della prima settimana di programmazione.

Di cosa parla The Night Agent

Peter Sutherland (Gabriel Basso) è un agente dell'FBI che, rispondendo a una chiamata d'emergenza, si ritrova invischiato in una cospirazione mortale che lo ritrova fino alla Casa Bianca, alla ricerca di una talpa che minaccia la sicurezza nazionale. La storia di Peter si incrocia con quella di Rose Larkin (Luciane Buchanan), giovane CEO di un'azienda tecnologica, che si ritrova a sua volta compromessa in un passato familiare di cui non ne era a conoscenza.

Tutti i numeri di The Night Agent

Nel primo weekend di programmazione, The Night Agent è riuscito ad accumulare ben 168.17 milioni di ore di visione in tutto il mondo nei suoi primi quattro giorni. Si tratta della cifra più alta di sempre per il debutto di una serie tv da quando Netflix ha iniziato a conteggiare i suoi dati pubblicamente, a partire da luglio 2021. The Night Agent, inoltre, figura tra le prime 10 serie tv in 93 paesi. È al numero 1 in 78 tra questi. La serie è riuscita a scalzare dal tetto della classifica la quarta stagione di You, che ha totalizzato 30.23 milioni di ore per la prima settimana. Un risultato, quello di The Night Agent, che è più del doppio di quello di You. La serie tv di Shawn Ryan è preceduta solo da Wednesday, stabilmente al primo posto con 341.23 milioni di ore di visione nel primo weekend mentre al secondo posto c'è Dahmer: Mostro – La storia di Jeffrey Dahmer con 196.2 milioni di ore di visione nel primo weekend.