The Night Agent 2 si farà: Netflix annuncia la data di uscita della seconda stagione Netflix ha annunciato che nel 2024 uscirà la nuova stagione di The Night Agent, la serie televisiva di successo con Gabriel Basso e Luciane Bachanan protagonisti: “Per gli spettatori è in arrivo altra azione e la suspense che amano”, le parole del vice presidente delle serie tv Netflix.

A cura di Gaia Martino

The Night Agent 2 si farà. Con un post diffuso attraverso i canali social, Netflix ha annunciato che la serie televisiva avrà una seconda stagione. Pochi giorni dopo la première della prima stagione, andata in scena il 23 marzo, il thriller è stato rinnovato con un nuovo capitolo da 10 episodi. Basata sul romanzo di Matthew Quirk, The Night Agent è riuscita ad accumulare oltre 168 milioni di ore di visione in tutto il mondo nel primo weekend di programmazione. È apparsa nella Top 10 in 93 paesi, in Italia si trova ora al primo posto: "Vedere l'enorme reazione allo show è stata una grande gioia e fa onore alla nostra squadra", le parole dello sceneggiatore.

Quando uscirà The Night Agent 2 su Netflix

La seconda stagione di The Night Agent arriverà nel 2024, stando a quanto si legge sul profilo social della piattaforma streaming Netflix. "L'ultima settimana è stata un turbine, perché finalmente abbiamo potuto condividere The Night Agent con il mondo", ha dichiarato lo sceneggiatore Shawn Ryan in un comunicato che celebra il rinnovo. "Vedere l'enorme reazione allo show è stata una grande gioia e fa onore al nostro cast, ai nostri scrittori, ai nostri registi, alla nostra troupe e ai nostri partner di Sony Pictures Television e Netflix. Non potremmo essere più orgogliosi o più eccitati di iniziare a lavorare alla seconda stagione per condividere le ulteriori avventure di Night Action con i nostri nuovi fan", le parole. La seconda stagione si occuperà di rispondere alle domande poste da molti telespettatori: cosa significa il nuovo lavoro di Peter per la coppia? Vedremo dunque ancora protagonista Gabriel Basso nel ruolo di Peter Sutherland, Luciane Buchanan nei panni di Rose Larkin e Hong Chau che interpreta Diane Farr.

"Nella seconda stagione ancora tanta azione e suspense"

Con Peter che serve direttamente il Presidente come agente notturno, la posta in gioco sarà più alta che mai nella seconda stagione della serie televisiva di successo. Anche Jinny Howe, vice presidente delle serie drammatiche Netflix, ha commentato il successo ottenuto: "Siamo orgogliosi che abbia ottenuto una performance da urlo, e che sia stata subito accolta in tutto il mondo". Poi i complimenti al creatore, Shawn Ryan: "Ha creato un thriller di spionaggio di cui gli spettatori non ne hanno mai abbastanza, con un cast stellare che comprende Gabriel Basso, Luciane Buchanan e Hong Chau, e noi siamo qui per portare loro altra azione e la suspense che amano".