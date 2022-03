Stranger Things 4, ecco le prime foto ufficiali Netflix ha rilasciato le prime immagini dell’attesissima quarta stagione di Stranger Things, che sarà disponibile in due parti in uscita nel 2022.

Netflix ha rilasciato le prime immagini dell’attesissima quarta stagione di Stranger Things, che sarà disponibile in due parti in uscita nel 2022. Il volume 1 esce il 27 maggio; il volume 2 uscirà il 1° luglio. C'è grande attesa per la serie internazionale che ha svolto un ruolo fondamentale per il successo di Netflix in tutto il mondo.

La trama di Stranger Things

Sei mesi dopo la battaglia di Starcourt, che ha portato terrore e distruzione a Hawkins, i protagonisti si separano per la prima volta dopo aver affrontato le conseguenze di tutto quello che è successo. In questo periodo particolarmente vulnerabile arriva una nuova e orribile minaccia soprannaturale assieme a un mistero cruento che, una volta risolto, potrebbe mettere fine agli orrori del Sottosopra.

Il successo internazionale

Proviamo a mettere in fila i grandi successi di Stranger Things. Dopo il debutto nel 2016, la serie dei Duffer Brothers è stata inarrestabile: 65 riconoscimenti, 175 candidature a premi tra Emmy, Golden Globe, Grammy, SAG, DGA, PGA, WGA, BAFTA, un Peabody Award, AFI Program of the Year, People's Choice Awards, MTV Movie & TV Awards, Teen Choice Awards e molti altri. Stranger Things è uno dei prodotti più visti su Netflix. Solo la terza stagione, infatti è riuscita nell'impresa di realizzare ascolti da capogiro: 582 milioni di ore di visione, classificandosi al secondo posto nella Top 10 delle serie in lingua inglese, mentre la seconda stagione si trova al decimo posto con 427 milioni di ore di visione.

Le stelle di Stranger Things

Stranger Things ha avuto anche il merito di lanciare nuove stelle nel mondo del cinema internazionale. Su tutti, la stella di Millie Bobby Brown, la 18enne artista britannica nata a Marbella, nel ruolo di Undici; Finn Wolfhard nel ruolo di Mike Wheeler; Noah Schnapp nel ruolo di Will Byers; Gaten Matarazzo nel ruolo di Dustin Henderson; Caleb McLaughlin nel ruolo di Lucas Sinclair; Joe Kerry nel ruolo di Steve Harrington e ha poi rilanciato le carriere di David Harbour e Winona Ryder, nei ruoli di Jim Hopper e Joyce Byers.