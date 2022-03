Stranger Things finirà con la quinta stagione, il produttore spiega perché Shawn Levy ha precisato che l’arco narrativo di Stranger Things si conclude naturalmente in cinque stagioni: “Non vogliamo allungare il brodo”. La prossima stagione è divisa in due volumi, l’ultimo che chiude tutto sarà disponibile il 1° luglio.

Arriveremo fino a Stranger Things 5. E poi basta. Lo ha dichiarato Shawn Levy, produttore esecutivo della serie, a margine di un'intervista più ampia dedicata al suo ultimo film da regista, The Adam Project. Stiamo ancora spettando la quarta stagione, presto su Netflix, ma sappiamo già che il titolo è stato rinnovato per una quinta stagione: "Non c'è momento migliore", ha spiegato.

Le parole del produttore

Shawn Levy ha precisato che l'arco narrativo immaginato e creato dai Duffer Brothers (registi e creatori della serie tv) si conclude proprio in cinque stagioni (la quarta divisa in due volumi). Inoltre, si sofferma a spingere gli spettatori a puntare sulla quarta stagione (ovvero il Vol.1) che è in arrivo il 27 maggio 2022.

Beh, non abbiamo mai voluto allungare il brodo e volevamo raccontare solo tutta la storia che i fratelli Duffer hanno immaginato con chiarezza. Quindi è stato naturale, loro sanno dove siamo diretti e questo è l'arco narrativo. Non vogliamo andare oltre perché non vogliamo andare oltre quella chiarezza e oltre quella visione. Piuttosto che concentrarci su quel giorno triste che accadrà chissà quando, ovvero la fine della quinta stagione, io direi che non vedo l'ora di vedere la quarta stagione, c'è grande attesa ma giuro su Dio che il mondo capirà che ne è valsa la pena.

Quando esce Stranger Things 4 e 5

Stranger Things 4 ha finalmente una data d'uscita. L'attesa quarta stagione sarà divisa in due parti: il Vol.1 esce il 27 maggio 2022; il Vol. 2 sarà disponibile il 1° luglio. Con il Vol. 2, quindi, si concluderà definitivamente la serie. I Duffer Brothers avevano anticipato: "Sette anni fa avevamo immaginato l'intero arco narrativo di Stranger Things e previsto una durata di quattro o cinque stagioni. Poi ci siamo resti conto che quattro sarebbero state troppo poche, ma vedrete anche voi che ci stiamo avvicinando sempre più al finale. Infatti, la quarta stagione sarà la penultima e la quinta l'ultima".