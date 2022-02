Stranger Things 4, Netflix svela la data di uscita della quarta stagione Dopo tanta attesa, Netlfix ha finalmente svelato la data di uscita della quarta stagione di Stranger Things, che sarà divisa in due capitoli: il primo sarà disponibile dal 27 maggio e il secondo dal 1 luglio. Con questi si chiuderà l’intera vicenda di Undici, Mike e i loro amici.

A cura di Elisabetta Murina

Dopo più di due anni di attesa (e una pandemia che ha rallentato le riprese), Stranger Things 4 ha finalmente una data di uscita. La quarta stagione della serie Netflix ideata dai fratelli Matt e Ross Duffer uscirà in due capitoli, il primo disponibile dal 27 maggio e il secondo dal 1 luglio. L'annuncio con una lunga lettera aperta dei produttori, che hanno dato anche una triste notizia agli appassionati delle vicende di Undici (Millie Bobbie Brown), Mike (Finn Wolfhard) e tutti i loro amici: le due parti del quarto capitolo chiuderanno l'arco narrativo della storia.

Stranger Things 4 sarà l'ultima stagione

"La nuova stagione è in arrivo ed è la più grandiosa di sempre. Ma segna l'inizio della fine", così scrivono Matt e Ross Duffer, produttori della serie, in una lunga lettera pubblicata sui profili social di Netflix. Dietro le loro parole si nasconde una bella e una triste notizia per gli appassionati della storia. Stranger Things 4 ha finalmente una data di uscita, anzi due, visto che i nuovi episodi saranno saranno disponibili in due appuntamenti diversi: "Considerata la lunghezza, abbiamo deciso di lanciare la stagione quattro in due volumi per presentarvela nel più breve tempo possibile. Il volume uno esordirà il 27 maggio, mentre il volume due sarà disponibile cinque settimane dopo, il primo luglio".

Ma dopo il 1 luglio la storia si concluderà: "Sette anni fa avevamo immaginato l'intero arco narrativo di Stranger Things e previsto una durata di quattro o cinque stagioni. Poi ci siamo resti conto che quattro sarebbero state troppo poche, ma vedrete anche voi che ci stiamo avvicinando sempre più al finale. Infatti, la quarta stagione sarà la penultima e la quinta l'ultima".

Di cosa parlerà la quarta stagione di Stranger Things

I produttori della serie non hanno voluto rivelare troppi dettagli riguardo alla trama di Stranger Things 4, anche se nella lettera hanno raccontato che realizzare gli episodi conclusivi è stato un lavoro che ha richiesto grande impegno e tempo: "Con nove copioni, più di ottocento pagine, quasi due anni di riprese, migliaia di effetti visivi e una durata pressoché raddoppiata, Stranger Things 4 per noi è stata la stagione più impegnativa, ma anche quella che ci ha dato più soddisfazioni. Siamo tutti incredibilmente orgogliosi del risultato e non vediamo l'ora di condividerlo con voi".

In più, nel primo teaser pubblicato da Netflix qualche mese fa si scopre che è passato quasi un anno da quando Undici si è trasferita in California con la famiglia Byers, cioè con Joyce, Will e Jonathan. E dalla sua nuova casa scrive una lettera all'amato Mike, spiegandogli che tornerà a Hawkins per le vacanze di primavera e potrà finalmente riabbracciarlo. Ma dalle prime foto diffuse, che mostrano il cimitero della cittadina (Hopper è davvero ancora vivo o è morto?) e dallo stesso breve video (che cambia improvvisamente ritmo) si intuisce che nuovi misteri minacciano Hawkins.