Peaky Blinders 6, svelata la data d’uscita in Italia della sesta e ultima stagione Svelata la data d’uscita in Italia di Peaky Blinders 6, il sesto e ultimo capitolo della serie targata Netflix con Tommy Shelby (Cillian Murphy) e la sua banda. L’arrivo è previsto per il 10 giugno, mentre in Usa gli episodi finali sono già disponibili.

Dopo il debutto negli Usa avvenuto a fine febbraio, finalmente Peaky Blinders 6 ha una data ufficiale d'uscita anche in Italia: 10 giugno. Ad annunciarlo Netflix, la piattaforma di distribuzione della serie, con un post pubblicato sui suoi profili social. Le avventure di Tommy Shelby (Cillian Murphy) e della sua banda, ambientate nell'Inghilterra degli anni tra le due guerre, stanno per tornare con l'ultimo capitolo della storia.

Quando esce in Italia Peaky Blinders 6

"Per ordine dei Peaky Blinders, la sesta e ultima stagione è in arrivo il 10 giugno su Netflix", così la piattaforma ha annunciato a tutti i fan della serie quando saranno disponibili gli episodi finali, che chiuderanno dunque l'intero arco narrativo. La sesta stagione, infatti, sarà l'ultima. Tuttavia, come ha spiegato il produttore Steve Knight a Variety, ci sarebbe in programma la realizzazione di un film, le cui riprese sono previste a partire dal 2023, ma di cui per il momento non si hanno ancora informazioni. La sesta stagione della serie che racconta le vicende di Tommy Shelby, interpretato da Cillian Murphy, negli Stati Uniti è già stata rilasciata lo scorso 27 febbraio.

L'addio di Tommy Shelby alla serie

La sesta stagione sarà l'ultima anche per Cillian Murphy nei panni di Tommy Shelby. Per la prima volta, l'attore ha raccontato in un'intervista a Variety le emozioni legate alla fine di quest'avventura, che lo ha impegnato negli ultimi dieci anni della sua vita e che lui ha descritto come "estenuante", ma nello steso tempo carica di ricordi: "Sembra la fine di qualcosa. È strano parlarne, non l'ho ancora realizzato. Forse quando sarà finito avrò una prospettiva. È la fine di 10 anni della mia vita, una grande avventura con tanti colleghi e persone a cui sei diventato molto legato".