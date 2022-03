Perché Tommy Shelby di Peaky Blinders si strofina le sigarette sul labbro prima di fumarle Nella serie Peaky Blinders, che in Usa è appena tornata con la sesta stagione, Tommy Shelby si strofina sempre le sigarette sul labbro prima di fumarle. E Cillian Murphy, l’attore che lo interpreta, ne ha svelato il motivo.

A cura di Elisabetta Murina

Berretto in testa, sigaretta in bocca e smoking grigio. Tre elementi che hanno reso iconico lo stile dei personaggi di Peaky Blinders, la serie Netflix che ha da poco debuttato con la sua sesta stagione in Usa, dove è stata trasmessa su BBC. In un'Inghilterra degli anni tra le due guerre, Tommy Shelby e la sua gang si fanno spazio nel mondo della criminalità organizzata, tra scommesse illegali e pericolose mosse nel mercato nero. In un'intervista rilasciata alla BBC, Cillian Murphy, l'attore che dà il volto al protagonista, ha spiegato come mai il suo personaggio si passa la sigaretta sul labbro prima di fumarla.

Il motivo del gesto di Tommy Shelby

Anche se il personaggio di Thomas Shelby, magistralmente interpretato da Cillian Murphy, si è trasformato nel corso delle stagioni, ci sono abitudini che non ha mai perso. Una di queste, forse la più curiosa, è il gesto di strofinarsi la sigaretta sulle labbra prima di fumarla. Il motivo di questa abitudine Murphy ha voluto spiegarlo in un'intervista alla BBC: "É diventata una specie di idiosincrasia, ma è nato per necessità perché altrimenti le sigarette mi si sarebbero attaccate al labbro. Così ho continuato a farlo ed è diventato un gesto di Tommy".

Tommy Shelby

Tommy Shelby dice addio a Peaky Blinders

La sesta stagione sarà l'ultima per Cillian Murphy nei panni di Tommy Shelby. Per la prima volta, l'attore ha raccontato in un'intervista a Variety le emozioni legate alla fine di quest'avventura, che lo ha impegnato negli ultimi dieci anni della sua vita e che lui ha descritto come "estenuante", ma nello steso tempo carica di ricordi: "Sembra la fine di qualcosa. È strano parlarne, non l'ho ancora realizzato. Forse quando sarà finito avrò una prospettiva. È la fine di 10 anni della mia vita, una grande avventura con tanti colleghi e persone a cui sei diventato molto legato".