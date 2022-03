Servant of the People arriva in Italia, la serie che ha come protagonista Zelensky presto su La7 La 7 ha acquistato i diritti per mandare in onda in Italia Servant of the People, la serie tv che nel 2015 ha lanciato la carriera politica di Zelensky, attuale presidente dell’Ucraina, allora attore e comico.

A cura di Elisabetta Murina

Servant of the People arriva anche in Italia. La7 ha acquistato i diritti per mandare in onda nel nostro Paese la serie tv che nel 2015 ha lanciato la carriera politica di Volodymyr Zelensky, attuale presidente dell'Ucraina. Solo qualche giorno fa, Netflix aveva comunicato la decisione di rimandarla in onda negli Usa. Il protagonista è lo stesso Zelensky, nei panni di professore, che inaspettatamente si trova a ricoprire la più alta carica politica nella sua Ucraina. Fatti che poi sono accaduti anche nella realtà, quattro anni dopo.

La7 acquista i diritti per la serie in Italia

In Italia la serie verrà trasmessa per la prima volta su La7, che ne ha acquistato i diritti in esclusiva. Non c'è ancora una data precisa d'uscita, ma è probabile che sarà nei prossimi mesi. Negli Usa, invece, ad occuparsene sarà Netflix, che via Twitter ha fatto sapere di averla resa di nuovo disponibile nel suo catalogo. "Voi l'avete chiesto e noi l'abbiamo rimesso", ha scritto la piattaforma streaming sui suoi account social. Gli episodi sono stati mandati in onda per la prima volta nel 2015, riscuotendo un enorme successo e ad oggi, in seguito alla guerra scoppiata tra Russia e Ucraina, sono tanti i Paesi che ne stanno acquistando i diritti, dalla Gran Bretagna alla Francia, oltre che all'Italia.

La storia di Zelensky, da professore a presidente dell'Ucraina

Servant of The People, il cui titolo significa Il servitore del popolo, ha come protagonista un insegnante di storia in un liceo, interpretato dallo stesso Zelensky, che ne è anche ideatore, regista e sceneggiatore. La sua carriera cambia all'improvviso quando un video in cui parla della corruzione nel suo Paese, girato da un suo studente, diventa virale sul web. E così dai banchi di scuola passa a quelli della politica, inaspettatamente, diventando presidente dell'Ucraina. Non solo nella serie, ma anche nella realtà: nel 2019 ha ottenuto il 70% del consenso del suo popolo ed è stato eletto, carica che ricopre ancora oggi.