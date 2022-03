Negli Usa ritorna su Netflix Servant of the People, la serie comica che ha lanciato Zelensky Netflix ha deciso che rimanderà in onda negli Usa Servant of the People, la serie tv comica che nel 2015 ha lanciato la carriera politica di Volodymyr Zelensky, attuale presidente dell’Ucraina.

A cura di Elisabetta Murina

A grande richiesta Netflix ha deciso che rimanderà in onda la serie che ha lanciato la carriera politica di Volodymyr Zelensky, attuale presidente dell'Ucraina. Si intitola Servant of the People, risale al 2015, ed è una sitcom che ha riscosso un grande successo nel Paese. Il protagonista è un insegnante, interpretato dal leader ucraino, che diventa a sorpresa presidente dell'Ucraina, dopo che un video in cui si lamentava della corruzione è diventato virale sul web.

La decisione di Netflix

Via Twitter, la piattaforma streaming ha fatto sapere che negli Stati Uniti renderà di nuovo disponibile Servant of the People, la serie che ha reso celebre l'attuale presidente dell'Ucraina. Trasmessi per la prima volta nel 2015, gli episodi hanno riscosso un enorme successo nel Paese e ad oggi, in seguito ai recenti avvenimenti tra Russia e Ucraina, sono tanti gli Stati che ne hanno acquistato i diritti, dalla Gran Bretagna alla Francia. "Voi l'avete chiesto e noi l'abbiamo rimessa", ha scritto Netflix sui social per annunciarne il ritorno al pubblico.

Cosa racconta Servant of the People

Servant of the People è una serie comica del 2015, che ha fatto conoscere al grande pubblico la figura di Zelensky, la stessa che quattro anni dopo sarebbe diventato presidente dell'Ucraina ottenendo oltre il 70% del consenso del suo popolo. Il protagonista della storia è un insegnante di storia, interpretato dallo stesso Zelensky, la cui carriera cambia all'improvviso quando un suo un video contro la corruzione nel Paese, girato da uno studente, diventa virale sul web. E così dai banchi di scuola passa a quelli della politica, intraprendendo una carriera in quel mondo, dove tuttora si trova.