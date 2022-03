Luca Bizzarri sarà la voce italiana di Zelensky nella sit-com Servant of the people Luca Bizzarri sarà il doppiatore italiano di Volodomyr Zelensky nella sit-com “Servant of the people”, dal 4 aprile in onda su La7.

Luca Bizzarri sarà il doppiatore italiano di Volodomyr Zelensky nella sit-com "Servant of the people", di cui La7 ha acquisito i diritti per l'Italia. Ad annunciarlo è l'attore genovese su Twitter: "La rappresentazione teatrale è soprattutto responsabilità. Io mi prendo questa".

L'annuncio di Luca Bizzarri

Luca Bizzarri ha pubblicato su Twitter una foto che lo mostra in sala doppiaggio mentre sullo schermo c'è Volodomyr Zelensky in una scena di "Servant of the people". Ecco l'annuncio ufficiale:

Sarò la “voce” italiana di Zelensky nella sit-com “Servant of the people”, sarò i suoi fiati, le sue pause, la sua risata roca. La rappresentazione teatrale è, soprattutto, responsabilità. Io mi prendo questa. Dare la mia voce a un racconto che ha cambiato la nostra storia.

Quando esce Servant of the people in Italia

I diritti di "Servant of the people" sono stati di recente acquisiti da Netflix per l'Europa e per gli Stati Uniti d'America, ma per l'Italia è stata La7 ad aver avuto la meglio. È la sit-com che ha di fatto lanciato la carriera di Volodomyr Zelensky, cambiandone la traiettoria: da comico a presidente della Nazione ucraina. Proprio come accade nella sit-com satirica, di cui Zelensky è protagonista, ideatore e sceneggiatore. La sit-com arriva in Italia su La7 a partire da lunedì 4 aprile. Urbano Cairo, editore di La7, presenta così il progetto:

Programmare in esclusiva per l’Italia la serie di Zelensky come stanno facendo le televisioni internazionali è motivo di orgoglio. È importante far conoscere la genesi straordinaria di un leader politico che in questo momento si batte con il suo popolo per la libertà e la democrazia, sotto i riflettori e con l’ammirazione di tutto il mondo.

La première dei primi episodi saranno presentati da Andrea Purgatori. Andrea Salerno, direttore di La7, racconta:

La7 sta facendo un racconto completo e quotidiano fatto di dirette e approfondimenti sulla guerra Ucraina che il pubblico sta apprezzando. Programmare questa serie completa arricchisce il nostro racconto. Sono molto felice che Luca Bizzarri abbia accettato di prestare la sua voce al personaggio interpretato da Zelensky. Serviva un talento satirico per provare a restituire la vera natura di quel racconto. Un racconto nato per intrattenere, una fiction comica, che ha poi prodotto invece – oltre al successo televisivo – una scalata politica unica nella storia che ha reso il suo protagonista davvero Presidente dell’Ucraina. Una fiction che diventa realtà, una storia che ha cambiato i destini.

La serata sarà poi chiusa da un docufilm in prima tv che certifica il percorso del Presidente ucraino, gli inizi come attore e produttore televisivo fino alla sua elezione, la sua rivalità con Putin che lo ha portato al conflitto ancora in corso.