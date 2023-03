Serie Tv su Leopardi e Mameli, il ritorno di Don Matteo: le produzioni Rai per il 2023 Nel corso del Cda Rai la direttrice di Rai Fiction Maria Pia Ammirati e l’ad di Rai Cinema Paolo Del Brocco hanno presentato le produzioni Rai del 2023.

A cura di Andrea Parrella

Storia, letteratura, musica, tradizione, celebrazioni. La prossima stagione Rai Fiction è già in costruzione e in occasione del Cda del 3 marzo la direttrice Maria Pia Ammirati e l’amministratore delegato di Rai Cinema, Paolo Del Brocco, hanno tracciato il percorso del prossimo anno con i titoli principali in programma per il 2023. Nel corso del consiglio sono stati auditi l’amministratore delegato di Rai Cinema, Paolo Del Brocco, e la direttrice di Rai Fiction, Maria Pia Ammirati, che hanno illustrato le produzioni in programma quest'anno.

Tra i titoli di punta, riporta AdnKronos, una serie-evento dedicata alla figura di Giacomo Leopardi. Quindi una fiction sulle cinque giornate di Milano, un titolo dedicato al Risorgimento italiano e ancora una ispirata alla figura di Goffredo Mameli. Ma sarà anche una stagione per degli importanti ritorni, prima fra tutti la quarta e ultima stagione de L'Amica Geniale, tratta dalla tetralogia di romanzi scritti da Elena Ferrante (qui tutti gli interpreti e le novità di questa quarta stagione). E ancora tornerà Don Matteo con la quattordicesima stagione di Don Matteo, che tornerà con un cast ancora rinnovato, dopo l'addio di Terence Hill nell'ultima stagione andata in onda nel 2022.

Tra gli appuntamenti, in occasione del centenario della Rai, ci sarà un film per la Tv interamente dedicato all'evoluzione del mezzo televisivo, il modo in cui è cambiata la visione e come questo strumento di comunicazione abbia inciso sulla famiglia della classe media. Tra i titoli segnalati ci sono anche "Prima di noi", romanzo storico e corale di Giorgio Fontana che racconta la storia della famiglia Sartori, attraversando tutto il Novecento. Inoltre arriverà un nuovo commissario, Stucky, personaggio interpretato da Giuseppe Battiston che saà protagonista di una serie di storia ambientate a Rimini.