Novità per RaiFiction, in arrivo una serie su Leopardi con un cast stellare Durante il consiglio di amministrazione Rai, riunitosi venerdì 3 marzo, sono state approvate cinque produzioni di RaiFiction con due importanti novità: una serie evento su Giacomo Leopardi e una sul Risorgimento e le 5 giornate di Milano.

A cura di Ilaria Costabile

Nella giornata di venerdì 3 marzo si è nuovamente riunito il Consiglio di amministrazione della Rai, per discutere di alcune questioni rimaste in sospeso e anche per parlare di nuove produzioni che saranno realizzate nel corso del 2023. Oltre al ritorno di "Don Matteo" e "L'amica geniale", ci saranno anche delle serie che richiederanno un impegno a dir poco significativo, ma che quindi confermano l'approvazione del budget per l'anno in corso.

Le nuove produzioni Rai Fiction

Stando a quanto appreso dall'Adnkronos, da qui ai prossimi mesi, saranno avviate ben cinque produzioni. Si tratta di fiction già note, come per l'appunto la quattordicesima stagione di Don Matteo che, però, avrà un cast totalmente rinnovato, a cui seguirà anche il quarto capitolo de "L'amica geniale" le cui riprese, invece, sono già iniziate e che continueranno per i prossimi mesi, in attesa del finale che verosimilmente andrà in onda questo autunno. Rientrano nelle novità, invece, "Giacomo Leopardi" una serie evento sul grande poeta italiano di cui è stata confermata la produzione e la cui realizzazione avverrà nei prossimi mesi e per cui è previsto un cast stellare, a cui si aggiunge una serie sul Risorgimento e il cinque giornate di Milano. Ad esplicare i piani di produzione al CdA sono stati l’amministratore delegato di Rai Cinema, Paolo Del Brocco, e la direttrice di Rai Fiction, Maria Pia Ammirati.

Le questioni irrisolte nel CdA Rai

Per quanto riguarda la richiesta dei contratti di Chiara Ferragni, Fedez e anche Amadeus dopo gli eventi verificatisi durante l'ultimo Festival di Sanremo, non si è avuta alcuna discussione, nonostante la richiesta di alcuni consiglieri durante il precedente incontro avvenuto dopo la kermesse. L'ad Fuortes avrebbe dichiarato di essere disposto a mostrarli in una successiva riunione del consiglio che si terrà il prossimo 16 marzo. Intanto l'Ansa smentisce le voci di un incontro tra Carlo Fuortes e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, oltre che un suo possibile passaggio al Maggio Fiorentino dopo le dimissioni del sovrintendente Alexander Pereira.