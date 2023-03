Caso Instagram a Sanremo, il 3 marzo il Cda riunito per visionare i contratti di Ferragni e Fedez Venerdì 3 marzo un nuovo atto dopo le polemiche post Sanremo 2023. Il Cda ha chiesto di visionare i contratti che la Rai ha stipulato con i due influencer, ma non è detto che i documenti verrano mostrati ai consiglieri: la presentazione dei documenti, attualmente, non è all’ordine del giorno.

A cura di Andrea Parrella

Il 3 marzo sapremo qualcosa in più sul caso Instagram a Sanremo. Nella giornata di venerdì il Cda si riunirà a pochi giorni di distanza dall'ultimo incontro in cui è stata fatta esplicita richiesta di prendere visione degli accordi contrattuali sottoscritti da Chiara Ferragni e Fedez con la Raiper la kermesse. A spingere i consiglieri di amministrazione Rai a tale richiesta proprio la presenza massiva di Instagram nel racconto del Festival di Sanremo, per comprendere se esistano i margini per un caso di pubblicità occulta.

L'azienda è chiamata, in buona sostanza, a chiarire se negli accordi stipulati con i due influencer, personaggi centrali del Festival che si è concluso poche settimane fa, possano esserci degli elementi chiarificatori nel merito della vicenda Instagram (piattaforma di cui Ferragni e Fedez sono volti di punta) e anche sul tema della troupe Amazon-Banijay costantemente a seguito della coppia durante il Festival di Sanremo, che si spiegherebbe con la preparazione della seconda stagione della serie The Ferragnez.

L'incontro del 3 marzo

In merito a questo aspetto l'azienda aveva già fornito spiegazioni, specificando in un comunicato che qualsiasi immagine girata nel teatro Ariston competa esclusivamente all'azienda e qualunque utilizzo commerciale debba passare per l'acquisto delle stesse. Risposta poco esaustiva, che non chiarisce il senso della presenza di una troupe a seguito di Ferragni e Fedez nella settimana del Festival, così come non spiega la totale assenza dei due dal racconto del Dietrofestival, lo speciale del Tg1 andato in onda il giorno dopo la finale.

Non si sa se i contratti di Fedez e Ferragni verranno mostrati ai consiglieri di amministrazione Rai nell'incontro del 3 marzo. Da quanto apprende Fanpage.it da fonti interne, non è un elemento all'ordine del giorno, ma potrebbe essere aggiunto nelle ore precedenti all'incontro. Non è scontato che verranno mostrati documenti specifici, ma il tutto potrebbe essere archiviata con una relazione della direzione competente.

Agcom apre un'istruttoria sul caso Instagram a Sanremo

Ma la discussione Instagram-Sanremo non si limita al dibattito interno alla Rai. Pochi giorni fa Agcom ha ribadito l'intenzione di aprire un'istruttoria sulla stessa vicenda, proprio per capire se non ci siano i margini per un caso di pubblicità occulta, visto che la stessa azienda, rispondendo a Fanpage.it in conferenza stampa a Sanremo, aveva confermato di non avere stretto accordi commerciali con Instagram per il Festival.

Fuortes al Maggio Fiorentino? Rai smentisce

Le prossime settimane saranno inoltre fondamentali per definire la stabilità della carica dell'amministratore delegato Carlo Fuortes, nelle scorse ore al centro di ipotesi che lo includevano tra i papabili candidati alla direzione del Maggio Fiorentino. Ipotesi categoricamente smentita dalla Rai, che nelle ultime ore ha definito infondate le voci.