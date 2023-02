La Rai su troupe Ferragnez a Sanremo: “Le immagini del backstage proprietà esclusiva dell’azienda” La Rai ha fatto sapere che, nel dietro le quinte del Festival di Sanremo 2023, non c’è stata nessuna troupe impegnata nelle riprese della serie “The Ferragnez 2”, basata su Chiara Ferragni e Fedez. Le immagini girate nel backstage dell’Ariston, quindi, sono di proprietà esclusiva dell’azienda a meno di acquisto.

A cura di Elisabetta Murina

Nessuna troupe Amazon-Banijay, impegnata nelle riprese di The Ferragnez 2, nel dietro le quinte di Sanremo 2023. A farlo sapere la Rai in un comunicato, specificando che qualsiasi immagine girata nel teatro Ariston compete esclusivamente all'azienda e qualunque utilizzo commerciale deve passare per l'acquisto.

Il chiarimento della Rai sulle riprese di "The Ferragnez 2"

La Rai precisa che tutte le notizie uscite negli ultimi giorni sull'argomento non hanno nessun tipo di fondamento. Non ci saranno quindi, nella prossima serie dedicata a Chiara Ferragni e Fedez, delle immagini girate nel dietro le quinte del teatro Ariston e nemmeno all'interno dello stesso. La troupe che ha seguito la co-conduttrice e il marito è entrata, è vero, nel luogo della kermesse, ma solamente durante le prove di Ferragni sul palco, quindi nei giorni del 2, 3 e 5 febbraio. Quanto alle serate vere e proprie, quindi alla settimana dal 7 all'11 febbraio, le telecamere e gli operatori sono sempre stati posizionati solo fuori dal suo camerino, ma mai nel backstage.