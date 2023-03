La Rai rinvia la consultazione dei contratti di Ferragni e Fedez L’incontro del 3 marzo doveva dare nuovi elementi per il “caso Instagram” a Sanremo, ma il Cda non ha avuto modo di visionare i contratti di Chiara Ferragni e Fedez. La cosa è rinviata entro e non oltre il prossimo 16 ottobre, quando ci sarà una nuova riunione.

A cura di Andrea Parrella

Il 3 marzo doveva essere il giorno della verità sulla questione Instagram a Sanremo, con l'ostensione dei contratti di Chiara Ferragni e Fedezal consiglio di amministrazione, ma così non è stato. L'incontro è regolarmente avvenuto, ma i documenti relativi agli accordi dei due influencer che hanno partecipato al Festival di Sanremo 2023 non sono stati effettivamente mostrati ai consiglieri di amministrazione che ne avevano fatto esplicita richiesta dopo il successo, ma anche le polemiche che erano seguite al festival.

Caso Instagram insabbiato? Pare proprio di no, visto che, stando a quanto risulta a Fanpage.it, sono arrivate rassicurazioni rispetto al fatto che i contratti di Chiara Ferragni e Fedez verranno regolarmente mostrati al Cda entro e non oltre la data del 16 marzo, quando ci sarà il nuovo incontro del Cda e si potrà discutere degli accordi stretti dalla Rai con i due.

Perché il Cda Rai vuole vedere i contratti di Ferragni e Fedez a Sanremo

Il nodo e la motivazione della richiesta dei consiglieri sono da legare a quanto accaduto nella settimana sanremese, con l'enorme spazio concesso a Instagram nel racconto delle cinque serate e il sospetto di un possibile caso di pubblicità occulta, in relazione all'esplicita smentita da parte Rai di una partnership con la piattaforma social. Ecco perché si intende chiarire la natura dell'accordo con Ferragni e Fedez, volti di punta di Instagram sul fronte nazionale, al fine di chiarire che non ci sia alcun legame tra i loro contratti e gli accordi con la piattaforma del gruppo Meta.

Il caso della troupe Amazon-Banijay

Altri dubbi sull'accordo di Ferragni e Fedez con la Rai sono invece legati alla segnalata presenza di una troupe Amazon-Banijay al loro seguito durante la settimana del Festival di Sanremo, per delle riprese inerenti la serie Tv The Ferragnez 2. Questione nel merito della quale Rai ha fornito una risposta pochi giorni fa, specificando che nel dietro le quinte del Festival di Sanremo 2023, non c’è stata nessuna troupe impegnata nelle riprese della serie “The Ferragnez 2” e aggiungendo che le immagini girate nel backstage dell’Ariston, quindi, sono di proprietà esclusiva dell’azienda a meno di acquisto.