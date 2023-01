L’Amica Geniale 4: prima foto di Irene Maiorino e Alba Rohrwacher, Fabrizio Gifuni è Nino Sarratore La prima immagine della quarta stagione de L’Amica Geniale, serie Rai-HBO ispirata alla saga letteraria di Elena Ferrante. Le due nuove protagonista nei panni di Lila e Lenù sono Alba Rohrwacher e Irene Maiorino.

A cura di Andrea Parrella

Arriva la prima immagine della quarta e ultima stagione de “L’amica geniale”, la serie prodotta da Rai e HBO che si basa su “Storia della bambina perduta,” ultimo capitolo della tetralogia letteraria di Elena Ferrante. Si tratta del primo scatto che immortala le nuove protagoniste della serie Tv che è stata tra i prodotti televisivi più apprezzati degli ultimi anni.

Il cast de L'Amica Geniale 4

Un cast completamente rinnovato il cast che vede protagonisti Alba Rohrwacher nel ruolo di Elena Greco succedendo a Margherità Mazzucco, Irene Maiorino nel ruolo di Lila Cerullo al posto di Gaia Girace e Fabrizio Gifuni nel ruolo di Nino Sarratore al posto di Francesco Serpico. Il soggetto e le sceneggiature sono di Elena Ferrante, Francesco Piccolo, Laura Paolucci e Saverio Costanzo. La quarta stagione è diretta da Laura Bispuri, che sostituisce Daniele Luchetti alla regia della terza stagione. I produttori esecutivi sono Saverio Costanzo, Paolo Sorrentino, Jennifer Schuur, Elena Recchia e Guido De Laurentiis.

L’attore Fabrizio Gifuni

Le location de L'Amica Geniale 4

Le riprese della quarta stagione de L'Amica Geniale sono in corso a Napoli in queste settimane.Le location delle riprese sono aderenti a quelle narrate nel romanzo di Elena Ferrante, soprattutto Via Petrarca a Posillipo, che sarà una delle zone più presenti della quarta stagione de L'Amica Geniale, ambientata a Napoli torna agli anni '80 e '90. Le prime settimane di riprese sono state effettuate lungo il tratto di 300 metri in via Petrarca, in prossimità della curva cosiddetta "del Serpentone", dove sono state collocate le auto d'epoca e gli altri veicoli di scena.

Leggi anche Peppa Pig arriva in Italia, il cartone animato diventa show dal vivo

L'ultima stagione sarà incentrata sul quarto volume, dal titolo “Storia della bambina perduta”, ambientato tra l'inizio degli anni Ottanta e gli anni Duemila. La serie Tv, in onda su Rai1 molto probabilmente a inizio 2024 incentrata sul quarto volume della saga di Elena Ferrante, dal titolo “Storia della bambina perduta”.