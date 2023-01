Dove si gira L’Amica Geniale 4 a Napoli: ecco le nuove location Set in via Petrarca, nella curva del “Serpentone” per 4 giorni di riprese con le auto d’epoca.

A cura di Pierluigi Frattasi

Via Petrarca a Posillipo torna agli anni '80 e '90 per le riprese de L'Amica Geniale 4, la serie Tv di Rai Uno, dedicata a Lila e Lenù, tratta dai romanzi di Elena Ferrante. Si girerà lungo il tratto di 300 metri, in prossimità della curva cosiddetta "del Serpentone", dove ci saranno le auto d'epoca e gli altri veicoli di scena. In particolare, l'ultima stagione sarà incentrata sul quarto volume, dal titolo “Storia della bambina perduta”, ambientato tra l'inizio degli anni Ottanta e gli anni Duemila.

Le riprese con le auto d'epoca

Proprio la strada di Posillipo offrirà una delle location per la serie, prodotta da Lorenzo Mieli per Freemantle, The Apartment e Wildside e da Domenico Procacci per Fandango, in collaborazione con Rai Fiction e con Hbo Entertainment. Il primo ciak a Napoli è partito a dicembre. È stata spostata anche una fermata del bus e sono state modificate le insegne di alcuni esercizi commerciali della zona, tra le quali un supermercato. Dopo la pausa natalizia, le riprese in esterna dovrebbero partire il 18 gennaio e concludersi il 21. Ma la troupe dovrebbe restare in via Petrarca, per le riprese negli interni, fino all'inizio di febbraio.

Per quattro giorni si girerà in esterna nel tratto di via Petrarca compreso tra il civico 140 e la curva poco dopo il Bar del Serpentone, con le auto di scena. Circa 300 metri di viale alberato, con il panorama mozzafiato del Golfo di Napoli, incorniciato dal Vesuvio e da Capri, a fare da sfondo. La serie dovrebbe andare in onda nel 2024. Altre scene saranno girate anche in Toscana e forse in Francia.

Il piano traffico del Comune

Il Comune di Napoli, per l'occasione, ha predisposto un apposito piano traffico, in vigore dalle ore 8,00 del 18 gennaio, alle ore 20,00 del 21 gennaio 2023. Ecco di seguito l'ordinanza:

Istituire, dalle ore 08:00 del 18 gennaio 2023 alle ore 20:00 del 21 gennaio 2023, il divieto di sosta, eccetto per i veicoli impegnati nelle riprese televisive, nel tratto di via Petrarca compreso tra il civico 140 e il civico 113.