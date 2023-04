Quando esce Non ho mai 4: in arrivo le nuove puntate in streaming su Netflix La quarta e ultima stagione di “Non ho mai” arriverà su Netflix il prossimo 8 giugno. Devi Vishwakumar è pronta ad affrontare l’ultimo anno di liceo, tra amori passati e nuovi incontri, senza dimenticare la sua irriverente famiglia indiana.

A cura di Ilaria Costabile

È stata annunciata la data di uscita della quarta e ultima stagione di "Non ho mai", il cui titolo originale è "Never Have I Ever", tra le serie più viste su Netflix, che si appresta a concludersi con gli ultimi attesissimi episodi. Protagonista, come sempre, sarà l'incorreggibile Devi Vishwakumar, interpretata dalla bravissima Maitreyi Ramakrishnan, al suo ultimo anno di liceo in preda ai suoi desideri, agli innamoramenti passati come quello per Paxton, per Ben, accogliendo con la sua proverbiale esuberanza quelli futuri, il tutto da intrecciato con la sua cultura indiana.

La data di uscita di Non ho mai 4 su Netflix

Come rivelato dal trailer pubblicato sugli account social di Netflix, la quarta stagione di Non ho mai, arriverà anche prima del previsto, ovvero l'8 giugno. Le precedenti stagioni, infatti, erano state rese disponibili sulla piattaforma in piena estate, mentre gli ultimi episodi verranno consegnati al pubblico con un congruo anticipo. I primi tre capitoli di Never Have I Ever erano suddivisi in dieci episodi ciascuno e anche la prossima stagione dovrebbe comporsi dello stesso numero di puntate.

In foto Ben e Devi alias Maitreyi Ramakrishnan e Jaren Lewison

Le nuove puntate di Non ho mai 4: le anticipazioni

La quarta stagione, come già dichiarato sul finire della terza dall'ideatrice Mindy Kaling, sarà l'ultima e la sceneggiatrice ha spiegato anche il perchéritiene che, nonostante il successo mondiale riscontrato da "Non ho mai", quella che approderà in piattaforma il prossimo giugno debba essere l'ultima. "È difficile quando si ha una serie ambientata al liceo, perché i ragazzi crescono e non possono stare al liceo per sempre. Non sarebbe veritiero se tutti andassero al college insieme" ha spiegato l'autrice.

In questi nuovi episodi, di cui si ha uno spassoso assaggio già nel trailer, Devi si destreggerà tra l'ultimo anno di scuola, insieme alle sue inseparabili amiche nerd, Fabiola (Lee Rodriguez) ed Eleonor (Ramona Young), pronta a fare nuove conoscenze come quella di Ethan (Michael Cimino), che andrà ad intrecciarsi con gli amori passati come quello di Paxton Hall-Yoshida (Darren Barnet) e Ben Gross (Jaren Lewison).