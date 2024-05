video suggerito

Quando esce la seconda parte di Bridgerton 3: le nuove puntate in streaming su Netflix Dopo i primi quattro episodi arrivati su Netflix il 16 maggio, la seconda parte di Bridgerton 3 con le ultime quattro puntante approderà sulla piattaforma il 13 giugno. Penelope e Colin sono ormai vicini, ma ci sono ancora segreti da scoprire che, forse, potrebbero minare la felicità della nuova coppia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Bridgerton 3 è arrivato su Netflix. La prima parte della terza stagione è arrivata il 16 maggio, con i quattro episodi iniziali, a cui seguiranno gli altri quattro che andranno a chiudere il terzo capitolo della saga scritta da Julia Quinn e riadattata da Shonda Rhimes. La seconda parte della serie, con le ultime puntate, arriverà il 13 giugno. Dopo i tentativi da parte di Penelope Featherington di trovare marito, grazie ai consigli di Colin Bridgerton, tra loro scatterà un sentimento inaspettato e nei prossimi episodi si scoprirà come si evolverà la storia.

Quando escono le altre puntate di Bridgerton 3 su Netflix

Gli ultimi quattro episodi della terza stagione arriveranno sulla piattaforma a distanza di un mese dai primi quattro, ovvero il 13 giugno. Una scelta adottata già da altri prodotti Netflix che, infatti, gioca sulla curiosità dei fan per creare un po' di hype attorno al finale di stagione. Come è accaduto per le precedenti puntate, anche la seconda parte sarà disponibile dalla mezzanotte del giorno di uscita. Un'attesa, quella dei fan, che si va a sommare al periodo piuttosto lungo di riprese che ha preceduto la messa in onda di questa terza stagione, inframmezzata da uno spin off voluto da Shonda Rhimes sulla Regina Carlotta.

Cosa vedremo nelle nuove puntate di Bridgerton, le anticipazioni

Ma, cosa accadrà nei prossimi episodi di Bridgerton 3? La trama della serie segue, piuttosto fedelmente quanto accade nel libro scritto da Julia Quinn, quindi sebbene sia scoppiata una passione prorompente tra i due protagonisti, prima amici e poi amanti, ci sono dei segreti che ancora devono essere scoperti. Innanzitutto, Colin non sa che la sua Pen è in realtà l'autrice di cui tutti parlano, ovvero Lady Whistledown, che ha anche minato la felicità della sua famiglia la scorsa stagione. In queste prime quattro puntate, quando Eloise Bridgerton chiede a suo fratello, cosa farebbe qualora scoprisse l'identità della scrittrice, lui senza esitazione risponde: "Gliela farò pagare per il male che ha fatto a che e alla nostra famiglia". Visti i presupposti, cosa succederà quando verrà a sapere chi si nasconde dietro i pettegolezzi che animano Londra? Lo scopriremo dal 13 giugno.