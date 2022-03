Più forti del destino, anticipazioni seconda puntata 11 marzo: Rosalia prigioniera di donna Elvira Le anticipazioni della seconda puntata di Più forti del destino, in onda su Canale5 venerdì 11 marzo alle ore 21:25. Nel nuovo episodio della fiction con Laura Chiatti, Loretta Goggi, Giulia Bevilacqua e Dharma Mangia Woods, Rosalia sarà prigioniera della perfida donna Elvira. Arianna e Costanza, invece, tenteranno di coronare il loro sogno d’amore.

A cura di Daniela Seclì

Rosalia e Donna Elvira interpretate da Laura Chiatti e Loretta Goggi

Più forti del destino, anticipazioni seconda puntata dell'11 marzo

Le anticipazioni della seconda puntata della fiction Più forti del destino, in onda venerdì 11 marzo su Canale5. Nel secondo episodio, sono tutti convinti che Arianna e Rosalia siano tragicamente morte nell'incendio. I loro nomi, infatti, rientrano nella macabra lista delle vittime. Rosalia, in realtà, è intrappolata nel palazzo di Donna Elvira e sembra non avere via d'uscita. Arianna, invece, sebbene corra un rischio, fa di tutto per parlare con sua figlia. Quando ci riesce, assicura a Camilla che prestò andrà a prenderla e potranno scappare insieme.

Arianna e Saverio tentano di scappare: il piano ai danni di Guglielmo

Costanza non prova più niente per Antonio. Quando finalmente sembra avere trovato il coraggio di mettere fine alla loro relazione, viene a sapere che la rottura comprometterebbe inesorabilmente le sorti della sua famiglia. Sente di non avere scampo. È obbligata a sposarlo. Intanto, Libero deve nascondersi perché accusato di strage. L'uomo, mettendo a repentaglio la sua vita, raggiunge comunque Costanza. Matilde li sorprende insieme. Arianna e Saverio vorrebbero rifarsi una vita altrove, insieme alla piccola Camilla. Tuttavia, devono fare i conti con il fatto di non avere più soldi. Cercano di orchestrare un piano ai danni di Guglielmo per ottenere il denaro necessario, ma Lucchesi li sta cercando. Rosalia non riesce ad accettare di essere prigioniera, così Donna Elvira le dice una terribile bugia pur di legarla a sé per sempre.