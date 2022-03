Più forti del destino, anticipazioni terza puntata 16 marzo: Guglielmo scopre che Arianna lo tradisce Le anticipazioni della terza puntata di Più forti del destino, fiction con Laura Chiatti, Giulia Bevilacqua e Loretta Goggi. Ecco cosa accadrà a Costanza, Arianna, Rosalia e Donna Elvira.

A cura di Daniela Seclì

Le anticipazioni della terza puntata di Più forti del destino, in onda mercoledì 16 marzo su Canale5. La trama della fiction con Laura Chiatti, Giulia Bevilacqua e Loretta Goggi, si fa sempre più intricata mentre il finale di stagione è ormai alle porte. Ecco cosa accadrà a Costanza, Arianna, Rosalia e Donna Elvira. L'appuntamento è alle ore 21:20. Attenzione spoiler.

Più forti del destino, anticipazioni terza puntata del 16 marzo

Le anticipazioni della terza puntata della fiction Più forti del destino, in onda mercoledì 16 marzo alle ore 21:20 su Canale5. Nel terzo episodio, Guglielmo scopre che Arianna è ancora viva. Ottiene, infatti, una prova che dimostra che la donna non è affatto morta nell'incendio. Così, furioso, non vede l'ora di vendicarsi e raduna un gruppo di uomini per andare a cercarla. Arianna, intanto, si sente braccata. Per questo confessa a Lucchesi di avere subito terribili atti di violenza dal marito e che, fingendosi morta, sperava in una nuova vita con la piccola Camilla.

Rosalia e la verità su suo marito

Costanza e Libero continuano a vedersi di nascosto, scegliendo la spiaggia come rifugio per vivere il loro amore. Libero ha solo un desiderio, scappare insieme a Costanza e stare con lei per sempre. La donna, invece, intende combattere pur di dimostrare che l'anarchico non è il responsabile dell'incendio. Al contrario, è l'eroe che l'ha salvata. Antonio intende sposare Costanza al più presto, perché è ormai certo che la futura moglie gli stia nascondendo qualcosa. Se l'uomo decidesse di fare marcia indietro con le nozze, Augusto andrebbe in rovina. Rosalia non si abbatte, intende scoprire la verità su ciò che è accaduto a suo marito, nonostante Donna Elvira faccia di tutto per tenerla in pugno. Guglielmo scopre che la moglie Arianna ha una relazione con Saverio. In lui, monta la rabbia e la sete di vendetta.