Più forti del destino, anticipazioni quarta e ultima puntata del 18 marzo: il finale di stagione

A cura di Daniela Seclì

Le anticipazioni della quarta e ultima puntata della fiction Più forti del destino, in onda venerdì 18 marzo 2022. La miniserie con Giulia Bevilacqua, Laura Chiatti, Thomas Trabacchi, Dharma Mangia Woods e Loretta Goggi è giunta al finale di stagione. Ci sarà un drammatico colpo di scena. La trama dell'episodio finale svelerà le sorti di Arianna, Costanza, Rosalia e Donna Elvira. L'appuntamento è alle ore 21:20 su Canale5. Attenzione Spoiler.

Più forti del destino, anticipazioni ultima puntata del 18 marzo

Le anticipazioni dell'ultima puntata della serie Più forti del destino, in onda venerdì 18 marzo. Nel quarto e ultimo episodio, Libero è stato catturato e non sembra esserci verso di dimostrare la sua innocenza. L'uomo sembra ormai essere destinato a una condanna, nonostante Lucchesi faccia il possibile per fare comprendere che la tesi più plausibile sia quella dell'incidente. Ora spetta a Costanza decidere se rischiare tutto ciò che ha per difendere l'uomo che ama. Così, con grande coraggio, contatta la stampa e svela tutta la verità. Guglielmo è furibondo.

Arianna prigioniera, l'annuncio di Rosalia scatena un dramma

Nell'ultima puntata, Costanza riceve un aiuto del tutto inaspettato. Finalmente sembra essere arrivato il momento, per lei, di lasciarsi i problemi alle spalle. Le cose non vanno altrettanto bene per Arianna. Ormai tornata a casa, è tenuta prigioniera dal marito. Non appena ha modo di rivedere Camilla, però, le assicura che riusciranno a scappare insieme. Donna Elvira organizza una grande festa a casa sua. Non sa cosa l'attende. Rosalia, infatti, fa un annuncio del tutto inaspettato e che toccherà le sorti di alcuni personaggi. La reazione di Donna Elvira si scatenerà ai danni di Giuseppe. Ferdinando, invece, vorrà compiere la sua vendetta e così, ci sarà un dramma.