Noi, anticipazioni terza puntata del 20 marzo: i Peirò costretti a cercare un rifugio Le anticipazioni della terza puntata di “Noi”, in onda domenica 20 marzo su Rai1. Nella fiction con Lino Guanciale e Aurora Ruffino emergeranno si racconteranno le varie fasi della storia d’amore tra Pietro e Rebecca, muovendosi tra.

A cura di Ilaria Costabile

Da domenica 6 marzo in prima serata su Rai1 é arrivata "Noi", la serie remake del successo internazionale di "This is us", tra le serie americane più amate di sempre, con protagonisti Lino Guanciale e Aurora Ruffino nei ruoli di Pietro e Rebecca Peirò. La terza puntata vedrà un'attenzione particolare per Caterina e Teo, mentre emergeranno anche segreti inaspettati in un continuo flashback con il passato in cui si racconta l'evolversi della storia d'amore di Rebecca e Pietro. L'appuntamento è domenica alle 21.20.

Noi, anticipazioni terza puntata 20 marzo

Stando alle anticipazioni della terza puntata, in onda domenica 20 marzo, continuerà il viaggio tra passato e presente della famiglia Peirò. Per Pietro e Rebecca gestire il lavoro di genitori non sarà affatto semplice, dal momento che i bambini sono cresciuti e sono ormai degli adolescenti, desiderosi di vivere le loro vite e sempre più difficili da seguire. Tornando alla vita presente, invece, ad avere più problemi tra i tre fratelli è Claudio che, infatti, entra in una profonda crisi a causa del lavoro, sarà per lui complicato immergersi a pieno nella parte che gli è stata affidata dal regista, ma potrà contare sull'aiuto di sua sorella, sempre presente ad ogni suo cedimento, pronta a spronarlo affinché possa mostrare tutto il suo talento.

I Peirò devono affrontare un imprevisto

Il secondo episodio della terza puntata vede la famiglia Peirò, nella sua versione passata, in procinto di festeggiare il Natale. Rebecca, Pietro e i bambini dovranno trascorrere le festività dai genitori di Rebecca, nonostante suo marito non sia particolarmente d'accordo, perché avrebbe voluto stare solo con i bambini. Pronti per partire si mettono in viaggio, ma lungo la strada devono affrontare un imprevisto: la macchina ha un guasto e loro sono costretti a fermarsi. Attorno c'è il nulla, ma Pietro e Rebecca non si faranno scoraggiare, trovando una baita dove rifugiarsi.