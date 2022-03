La serie Noi con Lino Guanciale e Aurora Ruffino continua a calare negli ascolti La serie Noi con Lino Guanciale e Aurora Ruffino continua a calare negli ascolti. In una domenica di dati piuttosto tiepidi, tuttavia, riesce comunque ad attestarsi come programma più visto della serata.

A cura di Daniela Seclì

Il palinsesto televisivo di domenica 20 marzo ha offerto agli spettatori film, serie tv, programmi di intrattenimento e di approfondimento. Rai1 ha proposto una nuova puntata della serie Noi, con Lino Guanciale e Aurora Ruffino. Su Canale5, appuntamento con Lo show dei record, programma condotto da Gerry Scotti. Vediamo chi si è aggiudicato la gara degli ascolti.

La serie Noi con Guanciale e Ruffino cala al 15.8% di share

Rai1 ha trasmesso la terza puntata della fiction Noi. In particolare, sono andati in onda il quinto e il sesto episodio del remake di This is us, che sono stati seguiti da 3.342.000 spettatori pari al 15.8% di share. La serie, dunque, continua a calare. La precedente puntata era stata seguita da 3.690.000 spettatori pari al 17.3% di share. Ascolti che comunque sono sufficienti a imporsi come programma più visto della serata. Su Canale5 è andata in onda una nuova puntata de Lo show dei record. Il programma condotto da Gerry Scotti ha registrato 2.472.000 spettatori con uno share del 13.2%.

Ascolti tv di domenica 20 marzo

Vediamo ora gli ascolti registrati dalle altre reti televisive. Rai2 ha trasmesso The Rookie e C.S.I. Vegas, che sono state seguite rispettivamente da 943.000 spettatori con il 3.9% di share e 677.000 spettatori con il 2.9% di share. Rai3 ha proposto una nuova puntata di Che tempo che fa. Fabio Fazio ha aggiornato gli spettatori sulla situazione in Ucraina. Il programma è stato seguito da 2.455.000 spettatori con il 10.1% di share. Italia1 ha lasciato spazio a Mission: Impossible – Protocollo fantasma. Il film di Brad Bird con Tom Cruise e Jeremy Renner ha registrato 920.000 spettatori con il 4.5% di share. Infine, Rete4 ha proposto Zona bianca. La trasmissione condotta da Giuseppe Brindisi è stata seguita da 682.000 spettatori con il 4.1% di share.