La fiction Noi cala negli ascolti: il confronto con Lo show dei record Lieve calo negli ascolti per la fiction Noi, con Lino Guanciale e Aurora Ruffino. Ecco come è andata la sfida televisiva di domenica 13 marzo con Guinness – Lo Show dei Record.

A cura di Daniela Seclì

Il palinsesto televisivo di domenica 13 marzo, ha offerto agli spettatori serie televisive, film, programmi di approfondimento e di intrattenimento. Rai1 ha lasciato spazio a una nuova puntata di Noi, fiction con Lino Guanciale e Aurora Ruffino. Su Canale5, invece, nuovo appuntamento con Guinness – Lo Show dei Record, programma condotto da Gerry Scotti. Vediamo chi si è aggiudicato la gara degli ascolti.

Noi e Lo show dei record: qual è stato il programma più visto

Rai1 ha trasmesso la seconda puntata di Noi, remake di This is us che vede tra i protagonisti Lino Guanciale e Aurora Ruffino. I due nuovi episodi sono stati seguiti da 3.690.000 spettatori pari al 17.3% di share. La prima puntata di Noi era stata seguita da 3.979.000 spettatori pari al 18.7% di share, dunque si è registrato un lieve calo. Dati di ascolto comunque sufficienti per attestarsi come programma più visto della serata. Su Canale5, Gerry Scotti è stato al timone di una nuova puntata di Guinness – Lo Show dei Record. Il programma si è fermato a 3.058.000 spettatori pari al 16.22% di share.

Ascolti tv di domenica 13 marzo 2022

Vediamo, ora, gli ascolti registrati dalle altre reti televisive. Rai2 ha trasmesso The Rookie e CSI: Vegas. Gli episodi delle due serie televisive hanno registrato rispettivamente 977.000 spettatori con il 3.94% di share e 757.000 spettatori con il 3.24% di share. Rai3 ha trasmesso una nuova puntata di Che tempo che fa. Tra gli ospiti di Fabio Fazio, anche il regista e attore Sean Penn. Il programma che ha fornito anche gli aggiornamenti sulla situazione in Ucraina, è stato seguito da 2.680.000 spettatori con il 10.88% di share. Italia1 ha proposto King Arthur – Il Potere della Spada. Il film di Guy Ritchie, con Charlie Hunnam, Àstrid Bergès-Frisbey e Djimon Hounsou ha interessato 924.000 spettatori con il 4.65% di share. Rete4, infine, ha lasciato spazio a una nuova puntata di Zona Bianca. Il programma è stato seguito da 751.000 spettatori con il 4.49% di share.