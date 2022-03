Noi con Lino Guanciale e Lo show dei record con Gerry Scotti: chi ha vinto la gara degli ascolti Domenica 6 marzo, è andata in onda la sfida televisiva tra la fiction Noi con Lino Guanciale e Aurora Ruffino e Lo show dei record, programma condotto da Gerry Scotti. Ecco quale è stato il programma più visto.

A cura di Daniela Seclì

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Auditel e ascolti tv ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il palinsesto televisivo di domenica 6 marzo ha offerto agli spettatori serie televisive, film, programmi di intrattenimento e di approfondimento. Rai1 ha proposto la prima puntata della serie tv Noi, con Lino Guanciale e Aurora Ruffino. Su Canale5, invece, è andato in onda l'esordio della nuova edizione de Lo show dei record, condotta da Gerry Scotti. Vediamo chi si è aggiudicato la gara degli ascolti.

La fiction Noi con Lino Guanciale batte Lo show dei record di Gerry Scotti

Su Rai1, la prima puntata della serie televisiva Noi, remake italiano di This is us, è stata seguita da 3.979.000 spettatori pari al 18.7% di share. Un risultato forse tiepido rispetto a quanto ci si aspettava, ma comunque in grado di portare la fiction con Lino Guanciale e Aurora Ruffino a primeggiare nella gara degli ascolti. Su Canale5, la prima puntata de Lo show dei record è stata seguita da 2.829.000 spettatori pari al 16% di share. Non resta che attendere la prossima settimana, per vedere come si evolveranno questi dati.

Ascolti tv di domenica 6 marzo

Vediamo ora i dati registrati dalle altre reti televisive. Rai2 ha trasmesso la serie televisiva The Rookie, che è stata seguita da 891.000 spettatori con il 3.6% di share. Rai3 ha lasciato spazio a una nuova puntata di Che tempo che fa. Fabio Fazio ha continuato a raccontare la guerra in Ucraina, con ospiti e testimonianze. La puntata è stata seguita da 2.745.000 spettatori con l'11.1% di share. Italia1 ha intrattenuto gli spettatori con il film The day after tomorrow – L’alba del giorno dopo. La pellicola di Roland Emmerich, con Dennis Quaid, Jake Gyllenhaal, Emmy Rossum e Dash Mihok è stata seguita da 965.000 spettatori con il 4.4% di share. Su Rete4, infine, è stata trasmessa una nuova puntata di Zona Bianca. Il programma è stato seguito da 705.000 spettatori con il 4.1% di share.