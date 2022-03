Noi, anticipazioni quinta puntata di domenica 3 aprile: la disperazione di Rebecca Le anticipazioni della quinta puntata della fiction Noi, in onda su Rai1 domenica 3 aprile. Nella serie tv con Lino Guanciale e Aurora Ruffino, Rebecca vivrà un momento di profonda crisi. Pietro, come sempre, sarà al suo fianco.

Le anticipazioni della quinta puntata della fiction Noi, in onda su Rai1 domenica 3 aprile. Gli spettatori potranno assistere al nono e al decimo episodio della serie tv con Lino Guanciale, Aurora Ruffino, Dario Aita, Claudia Marsicano e Livio Kone, intitolati rispettivamente "Il tempo è prezioso" e "Sposi". La trama della quinta puntata racconterà la crisi di Rebecca e il suo tentativo di rifiorire, riaccostandosi alla passione per il canto. Pietro, come sempre, sarà al suo fianco. L'appuntamento è alle ore 21:20.

Le anticipazioni della quinta puntata di Noi, in onda domenica 3 aprile. Nel nono episodio, intitolato Il tempo è prezioso, siamo a Torino nel 1984. La data del parto si fa sempre più vicina. Rebecca e Pietro inizialmente sembrano immersi in una bolla di amore e serenità, poi il loro rapporto inizia a scricchiolare. Man mano che il giorno della nascita dei gemelli si avvicina, infatti, Rebecca inizia a piombare in una crisi profonda. Il suo comportamento oscilla tra pianti disperati, sfuriate e momenti di romanticismo con Pietro. La sua disperazione esplode nel giorno in cui si celebra il compleanno di Pietro. Davanti all'impossibilità di rendere quel giorno speciale, Rebecca crolla.

Il decimo episodio di Noi, in onda nel corso della quinta puntata della fiction, si intitola Sposi. Torniamo agli anni 2000 a Torino. Il giorno del matrimonio di Pietro e Rebecca è ormai lontano negli anni. I gemelli sono cresciuti e hanno i loro guai da affrontare. Intanto, Rebecca ha deciso di ricominciare a coltivare la sua passione per il canto. La donna decide di tornare a cantare in una band e così passa sempre meno tempo con Pietro e con i figli. Tuttavia, ci pensa il marito a farle sentire l'affetto della sua famiglia. Non perde occasione, infatti, di sorprenderla e dimostrarle il suo amore.