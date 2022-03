Noi: trama, cast e puntate del remake di This is us con Lino Guanciale e Aurora Ruffino Da domenica 6 marzo, in onda su Rai1, la serie tv Noi con Lino Guanciale e Aurora Ruffino. Il remake di This is us, in sei puntate, racconta la storia di Pietro e Rebecca Peirò, alle prese con tre figli: Caterina, Claudio e Daniele.

A cura di Daniela Seclì

Lino Guanciale e Aurora Ruffino sono Pietro e Rebecca nella serie Noi

Da domenica 6 marzo, in onda su Rai1, la serie Noi. Il remake italiano di This is us è diretto da Luca Ribuoli. Protagonisti Lino Guanciale e Aurora Ruffino. Nel cast anche Dario Aita, Claudia Marsicano e Livio Kone. La fiction, ambientata a Torino, è composta da 12 episodi e 6 puntate e racconta la storia di Pietro e Rebecca Peirò e dei loro figli Caterina, Claudio e Daniele. L'appuntamento è alle ore 21:20 su Rai1.

Noi, anticipazioni prima puntata del 6 marzo

Episodio 1 – Il gioco della vita: siamo a Torino, negli Anni '80. Pietro e Rebecca sono in attesa di diventare genitori di tre gemelli. Purtroppo, però, durante il parto ci sono delle complicazioni. Solo due dei tre bambini ce la fanno. Il terzo muore. Pietro e Rebecca sono sconvolti quando notano, accanto alla culla dei loro due figli, un bambino nero che è stato abbandonato. Nel primo episodio, poi, seguiamo le vicende dei tre bambini ormai cresciuti. Cate ha un rapporto complicato con il cibo e lotta contro i chili di troppo. Così, si reca presso l'Associazione Mangiatori Compulsivi, dove conosce Teo, che ha il suo stesso problema. Il fratello Claudio, invece, fa l'attore ed è molto noto per interpretare il ruolo del Maestro Rocco. Tuttavia, detesta profondamente il suo lavoro e i pregiudizi legati al suo personaggio, per questo molla tutto, si trasferisce a Milano e decide di recitare solo a teatro. Daniele, il figlio che è stato adottato, è in cerca della sua famiglia biologica. Nel giorno del suo compleanno ritrova suo padre e dopo la rabbia iniziale, lo presenta alla famiglia.

Episodio 2 – I fantastici 3: torniamo al passato e alle notti insonni di Pietro e Rebecca, alle prese con i tre figli. Se lui prova a mantenere la calma, lei è perennemente furiosa. Inoltre, la donna teme che il padre biologico di Daniele possa portarglielo via. In effetti, arriva il giorno in cui Daniele ritrova il padre Mimmo e vuole presentarlo alla madre adottiva. Rebecca è scossa. Intanto, Cate prova a fare funzionare la frequentazione con Teo, nonostante la continua intromissione di Claudio.

Il cast di Noi, attori e personaggi

Lino Guanciale interpreta Pietro Peirò;

Aurora Ruffino interpreta Rebecca Peirò;

Dario Aita interpreta Claudio Peirò;

Claudia Marsicano interpreta Caterina Peirò;

Livio Kone interpreta Daniele Peirò;

Angela Ciaburri interpreta Betta; Leonardo Lidi interpreta Teo; Flavio Furno interpreta Michele; Timothy Martin interpreta Mimmo da anziano; Jason Derek Prempeh interpreta Mimmo da giovane; Isabel Fatim Ba interpreta Teresa; Sofia Bendaud interpreta Anna; Francesca Agostini interpreta Sofia; Liliana Fiorelli interpreta Chiara; Giordana Faggiano interpreta Ludovica; Massimo Wertmüller interpreta il dott. Castaldi; Francesco Mandolini interpreta Claudio Peirò a 9 anni; Gianmaria Brambillasca interpreta Claudio Peirò a 16 anni, Anna De Luca interpreta Caterina Peirò a 9 anni; Giulia Barbuto C. Da Cruz interpreta Caterina Peirò a 16 anni; Girum Felicani interpreta Daniele Peirò a 9 anni; Malich Cisse interpreta Daniele Peirò a 16 anni.

La trama della serie tv tratta da This is us

La fiction Noi racconta la storia della famiglia Peirò: Pietro, Rebecca e i loro figli Claudio, Caterina e Daniele. La trama oscilla tra passato e presente, da quando la coppia quasi sfiora la crisi a causa delle difficoltà incontrate nel crescere tre bambini a quando i figli sono ormai grandi e ognuno fa i conti con problemi diversi. Caterina fa fatica ad accettare il suo corpo e lotta contro i problemi di peso, Claudio detesta il suo lavoro di attore televisivo e decide di ripiegare sul teatro, Daniele è un uomo di successo ma è logorato dal desiderio di conoscere il padre biologico.

Dove vedere le puntate in streaming e replica

Livio Kone, Claudia Marsicano e Dario Aita

La serie Noi è composta da 12 episodi e 6 puntate. L'appuntamento è ogni domenica sera su Rai1. Per chi non potesse seguire la diretta televisiva, basterà collegarsi al sito RaiPlay per vedere gli episodi in streaming o in replica, dopo la regolare messa in onda. Ecco la programmazione completa della serie tv, salvo imprevisti: