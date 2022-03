Dove è stato girato Noi, la fiction di Rai 1: le location tra Torino, Napoli, Roma e Milano La nuova fiction “Noi” va in onda su Rai1 dal 6 marzo 2022 per ogni domenica fino al 10 aprile 2022. È il remake della serie americana This is us e segue la storia della famiglia creata da Pietro e Rebecca, interpretati da Lino Guanciale e Aurora Ruffino, attraverso l’Italia, da Torino a Roma, da Milano a Napoli. Scopriamo tutte le location della fiction.

A cura di Clara Salzano

Le location della nuova fiction di Rai 1 "Noi"

Dal 6 marzo 2022 è in onda la nuova fiction di Rai 1 "Noi", remake della serie americana di successo This is us. La fiction racconta la storia d'amore di Pietro e Rebecca, interpretati da Lino Guanciale e Aurora Ruffino, e dei loro figli tra presente, passato e anche futuro. Le loro vite comprendono un periodo che va dagli anni Ottanta ai 2000 e si svolgono in Italia tra Torino, Napoli, Roma e Milano. Scopriamo tutte le location della fiction che va in onda ogni domenica su Rai1 fino al 10 aprile 2022.

Una delle scene tratte dalla fiction Noi di Rai 1

Dove è girata Noi, la fiction è ambientata a Torino

Torino è la città dove è ambientata principalmente la fiction Noi perché è la città dove i protagonisti Pietro e Rebecca si incontrano e si innamorano. La baita della famiglia Peirò si trova sulle montagne di San Sicario, in provincia di Torino, e in generale sono numerose le scene girate nel capoluogo piemontese.

Noi è ambientata a Torino e nelle vicine montagne di san Sicario

Nella nuova fiction di Rai 1 è facile distinguere una serie di luoghi iconici di Torino nelle scene di Noi come I Murazzi, Piazza Vittorio, Piazza Statuto, i portici di Piazza Carlo Felice e il Museo Nazionale del Cinema nella Mole Antonelliana.

Leggi anche Dove è stato girato Cenerentola: anche il castello di Windsor tra le location del film

I Murazzi di Torino nella fiction Noi di Rai1

I luoghi della fiction a Roma

Le riprese sella fiction Noi sono state girate anche in altre città come Roma dove sono iniziate le riprese e dove si svolge la scena iniziale in cui Claudio, uno dei figli di Pietro e Rebecca, si trova con la sorella Caterina, interpretata da Claudia Marsicano.

La fiction Noi è stata girata anche a Roma

Le location a Napoli

La città di Napoli è la location della storia di Domenico detto Mimmo, interpretato nella serie da Timothy Martin, che è il padre di Daniele, figlio adottivo della coppia di protagonisti.

Napoli location della fiction Noi di rai 1

Le scene girate a Milano

Anche Milano è nelle riprese della nuova fiction di Rai1. Qui Daniele, figlio adottivo della coppia, si mette alla ricerca del padre biologico.

Una scena della fiction con il personaggio di Caterina

A Milano si trasferisce anche Claudio, figlio della coppia, interpretato da Dario Aiuta, stanco di fare l'attore mediocre altrove.