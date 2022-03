Noi, anticipazioni seconda puntata del 13 marzo: Rebecca non voleva avere figli da Pietro Le anticipazioni della seconda puntata di “Noi”, in onda domenica 13 marzo su Rai1. Nella fiction con Lino Guanciale e Aurora Ruffino emergeranno ricordi del passato che delineano la storia d’amore tra Pietro e Rebecca.

A cura di Ilaria Costabile

Da domenica 6 marzo in prima serata su Rai1 é arrivata "Noi", la serie remake del successo internazionale di "This is us", tra le serie americane più amate di sempre, con protagonisti Lino Guanciale e Aurora Ruffino nei ruoli di Pietro e Rebecca Peirò. La seconda puntata vedrà un'attenzione particolare per Caterina e Teo, mentre emergeranno anche segreti inaspettati in un continuo flashback con il passato in cui si racconta l'evolversi della storia d'amore di Rebecca e Pietro. L'appuntamento è domenica alle 21.20a.

Noi, anticipazioni seconda puntata 13 marzo

Stando alle anticipazioni della seconda puntata di "Noi", le vicende della famiglia Peirò saranno concentrate sul rapporto tra Claudio e Daniele. I due fratelli, infatti, nonostante non vadano molto d'accordo e trovino sempre occasione per litigare, pian piano riescono a costruire un loro equilibrio, nel frattempo però nascono anche i primi problemi di peso per Caterina. Proprio su di lei, tornando al presente, continua il racconto della fiction. La donna é sempre più vicina a Teo, conosciuto agli incontri per mangiatori compulsivi. Un uomo gentile, sensibile e allegro che, però, nasconde anche un grande dolore.

Rebecca non voleva figli da Pietro

Il secondo episodio, invece, é un completo salto all'indietro nel tempo, precisamente ai mondiali del 1982. La storia di Pietro e Rebecca non sembra procedere per il meglio, dal momento che lei gli confessa di non volere figli, probabilmente per non mettere limiti alla sua passione che é il canto, come dimostra esibendosi nel locale dove entrambi stanno seguendo la partita dell'Italia. Pietro, come prevedibile, non prenderà benissimo questa notizia. Con un successivo salto temporale si arriva al presente, dove Cate tiene Teo a distanza proprio durante una partita dei mondiali di calcio che, nonostante gli inviti, vorrà vedere da sola.