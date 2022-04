Noi, anticipazioni ultima puntata del 10 aprile: Mimmo peggiora e torna a Napoli Cosa accadrà negli ultimi due episodi di “Noi”? La serie si chiuderà con l’appuntamento di domenica 10 aprile in prima serata su Rai1.

A cura di Andrea Parrella

Si avvicina il momento dell'ultima puntata di Noi. Il sesto appuntamento con la serie Tv di Rai1, trasposizione della serie americana "This Is Us", andrà in onda domenica 10 aprile, come sempre in due episodi, portando all'epilogo delle vicende che il pubblico ha conosciuto in queste settimane, con una serie di colpi di scena inattesi che riguarderanno le condizioni di salute di Mimmo, che andranno a peggiorare sempre più, oltre alle vicende sentimentali che riguardano i personaggi di Pietro e Rebecca.

Peggiorano le condizioni di Mimmo

Il primo si intitolerà "Napoli" e, secondo le anticipazioni, sarà incentrato su un peggioramento delle condizioni di salute di Mimmo. Per questo Daniele deciderà di riportarlo nella sua città natale, che è proprio il capoluogo campano, per permettergli di rivedere le persone a lui care in un vero e proprio viaggio nel tempo. Al centro di questo episodio anche i personaggi di Cate e Teo, sempre più vicini al grande passo dopo tutte le vicende che sono avvenute nelle loro vite.

Il finale di Noi, le anticipazioni dell'ultima puntata

Nel secondo episodio, intitolato "La Luna", gli spettatori si ritroveranno davanti a un ritorno al passato, negli anni Ottanta, con il primo incontro tra Rebecca e Pietro. A distanza di qualche anno i due stanno ancora insieme, ma s distanza di alcuni anni da quell’indimenticabile incontro le cose sono notevolmente cambiate, visto che a vent'anni dopo la coppia si trova in un momento di grande crisi che rischia di separarli.

Ci sarà una seconda stagione di Noi?

Il finale non è ancora chiaro, tantomeno il futuro stesso di Noi, che in queste settimane ha avuto un discreto seguito di pubblico, registrando ascolti lontani dall'essere esaltanti e suscitando perplessità in relazione al termine di paragone con la serie originale dalla quale è tratta. Una seconda stagione di "Noi" non è scontata e molto dipenderà dall'esito delle vicende di questa prima stagione.