Noi, anticipazioni quarta puntata del 27 marzo: Daniele è ancora sconvolto, non perdona sua madre Le anticipazioni della quarta puntata di “Noi”, in onda domenica 27 marzo su Rai1. Nella fiction con Lino Guanciale e Aurora Ruffino si racconteranno le varie fasi della storia d’amore tra Pietro e Rebecca, che dal passato si fondono con il presente della loro famiglia.

A cura di Ilaria Costabile

Da domenica 6 marzo in prima serata su Rai1 é arrivata "Noi", la serie remake del successo internazionale di "This is us", tra le serie americane più amate di sempre, con protagonisti Lino Guanciale e Aurora Ruffino nei ruoli di Pietro e Rebecca Peirò. La quarta puntata vedrà un'attenzione particolare per Daniele, che nel primo episodio intitolato "La Baita", non riesce a perdonare sua madre. Nell'episodio successivo, intitolato "La casa", Pietro e Rebecca scopriranno che la gravidanza è trigemellare. L'appuntamento è domenica alle 21.20.

Noi, anticipazioni quarta puntata 27 marzo

Daniele è ancora sconvolto dalla verità che ha scoperto e che ha finito per scombussolarlo. Non riuscirà a superare questo momento che sembrerebbe essere più complesso del previsto e quindi non riesce a perdonare sua madre. Tutte le sofferenze che ha provato sono tornate a galla e quindi non riuscirà a mettere una pietra sopra a questa brutta storia.

Rebecca e Pietro scoprono la gravidanza gemellare

Nel secondo episodio della serata, Rebecca e Pietro scoprono della gravidanza gemellare. Una notizia del tutto inaspettata che la coppia riceve nel momento in cui sono proprio in cerca di una casa. Il medico però li avvisa e li mette al corrente sul fatto che non aspettano un bambino, ma addirittura tre bambini.

Gli ascolti tv di Noi

La serie tv "Noi", remake di "This is Us" è stata vista nella prima puntata da 4.1 milioni di spettatori netti (17.5% di share) per il primo episodio; nel secondo episodio è stata vista da 3.7 milioni di spettatori netti per il 20.4% di share. Nella seconda puntata, divisa tra terzo e quarto episodio: il terzo episodio fa realizzare 3.9 milioni di spettatori netti per il 16.65%; il quarto episodio realizza invece 3.413.000 spettatori netti per uno share pari al 18.11%.