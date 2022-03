Chi è Aurora Ruffino, l’attrice che interpreta Rebecca nella fiction Noi di Rai1 Aurora Ruffino è la protagonista di Noi, remake italiano di This is us e interpreta Rebecca. Classe 1989, l’attrice alle spalle ha un passato doloroso, segnato dalla morte della madre e l’abbandono del padre.

A cura di Gaia Martino

Aurora Ruffino sarà la protagonista di Noi, remake italiano di This is us, in onda su Rai Uno da domenica 6 marzo 2022 e interpreta il ruolo di Rebecca. Classe 1989, di Torino, l'attrice ha debuttato sul grande schermo recitando nel film La solitudine dei numeri primi, nel 2010, ma è diventata nota al grande pubblico per il ruolo di Benedetta Ferrari Costa nella serie Questo nostro amore. È una dei protagonisti di Braccialetti rossi, serie tv nella quale ha interpretato il ruolo di Cris.

La carriera di Aurora Ruffino tra cinema e tv: dagli esordi fino ad oggi

Si è iscritta a 14 anni ad un corso di teatro organizzato dalla scuola, e raggiunta la maggiore età, a 19 anni, si è iscritta alla Gipsy Musical Academy di Torino, una scuola di danza e recitazione. Tra i film che la vedono interprete ci sono La solitudine dei numeri primi, Bianca come il latte Rossa come il sangue, La mia seconda volta. Ha recitato nella miniserie di Rai Uno, Questo nostro amore, e Braccialetti Rossi. Aurora Ruffino ha preso parte a I Medici, serie nella quale interpreta il ruolo di Bianca de' Medici, e alla seconda stagione di Non dirlo al mio capo.

Aurora Ruffino ne I Medici

La vita privata di Aurora Ruffino

Aurora Ruffino attraverso i suoi canali social condivide principalmente scatti di sé e del suo lavoro e per questo motivo risulta difficile conoscere il volto del suo fidanzato. Nel 2019 in un'intervista a Vanity Fair raccontava del suo Maxime, francese, con il quale viveva un'amore a distanza:

Certo, e ancora il francese Maxime soprattutto! Dopo quattro anni di storia a distanza vorremmo condividere qualcosa in più, e alla fine credo che io andrò là. Anche se mi sono abituata troppo bene alla solitudine.

Da allora non si hanno notizie sulla loro storia, probabilmente protetta dal gossip o forse finita. Nel giugno 2021 però, Aurora si trovava a Parigi, come dimostra la foto pubblicata su Instagram.

Un passato doloroso: la morte della madre e l'abbandono del padre

Aurora Ruffino ha perso la sua mamma quando aveva 5 anni, morta durante il parto del sesto figlio. Poco tempo dopo si è ritrovata anche senza papà che ha abbandonato la famiglia lasciandola alle cure di nonni e zia. L'uomo fu condannato a nove anni di carcere a causa di un'accusa di violenza su minore, si legge sulla biografia dell'attrice su Wikipedia, e per questo motivo gli fu revocata la patria potestà. Aurora a Vanity Fair ha raccontato del suo momento di sofferenza più grande, vissuto quando aveva 15 anni: