video suggerito

Nastri d’Argento 2024, La Storia serie dell’anno: tutte le candidature Sono state annunciate le candidature della nuova edizione di Nastri d’Argento Grandi Serie, dedicati alla serialità italiana. I premi saranno consegnati il prossimo 1° giugno a Napoli, unico riconoscimento già noto è quello della Serie dell’Anno assegnato a La Storia con Jasmine Trinca. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sono state annunciate la candidature per i Nastri d'Argento Grandi Serie, i premi dedicati alla serialità italiana, voluti dai Giornalisti cinematografici, chiamati a votare trenta produzioni che sono andate in onda dal 2023 fino al 30 aprile 2024. La premiazione si terrà a Napoli, il prossimo 1° giugno, organizzata dalla Film Commission Regione Campania. Sono stati selezionati i titoli più significativi circolati in quest'anno e che rappresentano il meglio della produzione italiana in ambito seriale. Varie sono le categorie che saranno premiate, dalla miglior serie a cui si aggiungono crime, dramedy, comedy e docuserie, fino agli interpreti protagonisti e non, che hanno contribuito alla creazione di storie capaci di appassionare, commuovere e divertire pubblico e critica. Unico premio già noto è quello della Serie dell'Anno, assegnato a La Storia, serie tratta dal romanzo di Elsa Morante e diretta da Francesca Archibugi e prodotta da Picomedia, andata in onda in quattro puntate su Rai1, con protagonisti Jasmine Trinca, Francesco Zenga, Valerio Mastandrea, Elio Germano e Asia Argento.

Le candidature dei Nastri d'Argento grandi serie 2024

Di seguito le cinquine con i candidati nelle varie categorie che si contenderanno i vari per i Nastri d'Argento Grandi Serie 2024:

Miglior Serie Commedia

Call my agent Italia 2 – (Sky)

Gigolò per caso – (Prime Video)

Non ci resta che il crimine – La serie (Sky)

Questo mondo non mi renderà cattivo – (Netflix)

Vita da Carlo 2 (Paramount+)

Miglior Serie Crime

I Bastardi di Pizzofalcone 4 – (Rai)

Il Clandestino – Un investigatore a Milano (Rai)

Il metodo Fenoglio – L'estate fredda (Rai)

Il Re – seconda stagione (Sky)

Monterossi 2 (Prime Video)

Miglior Serie Drama

A casa tutti bene 2 – (Sky)

I Leoni di Sicilia (Disney +)

La lunga notte – La caduta del Duce (Rai)

Supersex (Netflix)

Un'estate fa (Sky)

Miglior Serie Dramedy

Antonia (Prime Video)

Doc – Nelle tue mani 3 (Rai)

Studio Battaglia 2 (Rai)

Un amore (Sky)

Un Professore 2 (Rai)

Miglior Film Tv

Margherita delle stelle (Rai)

Napoli Milionari (Rai)

Raul Gardini (Rai)

Miglior attrice protagonista

Giusy Buscemi per Vanina – Un vicequestore a Catania

Miriam Leone per I Leoni di Sicilia

Claudia Pandolfi per Un’estate fa e Un Professore

Isabella Ragonese per Il Re

Micaela Ramazzotti per Un amore

Miglior attore protagonista

Stefano Accorsi per Un amore

Alessio Boni per Il metodo Fenoglio – L’estate fredda, La lunga notte – La caduta del Duce

Edoardo Leo per Il Clandestino – Un investigatore a Milano

Michele Riondino per I Leoni di Sicilia

Luca Zingaretti per Il Re

Miglior attrice non protagonista

Linda Caridi per Supersex

Michela Cescon per Blanca

Ludovica Martino per Vita da Carlo

Ottavia Piccolo per Un amore

Carla Signoris per Monterossi – La serie

Miglior attore non protagonista

Giovanni Ludeno per Le indagini di Lolita Lobosco

Giorgio Marchesi per Studio Battaglia, Vanina – Un vicequestore a Catania

Vincenzo Nemolato per Supersex

Pierpaolo Spollon per Blanca, Doc – Nelle tue mani

Thomas Trabacchi per Studio Battaglia, Un Professore