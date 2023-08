Mina Settembre 3 si farà: “C’è l’ok di Serena Rossi ma potrebbe essere l’ultima stagione”

La terza stagione di Mina Settembre sembrava essere a rischio. Secondo quanto riportato da Dagospia nei mesi scorsi, infatti, l'attrice Serena Rossi – protagonista della serie tv – avrebbe avvertito l'esigenza di concentrarsi anche su altri progetti e ciò non le avrebbe permesso di dare l'ok subito alla nuova stagione. A quanto pare, però, alla fine Serena Rossi avrebbe acconsentito a indossare di nuovo il cappottino rosso dell'assistente sociale più amata del piccolo schermo.

Secondo quanto riporta Dagospia, dopo un tentennamento iniziale, Serena Rossi avrebbe acconsentito a tornare a interpretare Mina Settembre. Il giornalista Giuseppe Candela scrive:

In un'intervista rilasciata a Fanpage.it lo scorso anno, lo sceneggiatore di Mina Settembre, Fabrizio Cestaro, aveva dato alcune anticipazioni sulla piega che potrebbe prendere la terza stagione:

La cosa più difficile sarà trovare delle storie che possano essere sorprendenti, non rimestare sempre nelle stesse cose come la vita sentimentale di Mina. Questo elemento può essere innovato. Dopo due stagioni di indecisione tra Domenico e Claudio, probabilmente il pubblico ha bisogno di un cambiamento. E poi ci sono i casi di puntata, che sono sempre più difficili da trovare. È ciò che spesso ci ha portato via più tempo. Il lavoro dell’assistente sociale non è quello del poliziotto che trova il cadavere e indaga, i casi devono essere credibili rispetto all’attività di Mina.