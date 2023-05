Mina Settembre 3 a rischio: Serena Rossi vorrebbe cambiare aria Secondo le pillole di gossip di Dagospia, Serena Rossi sarebbe molto impegnata in questo momento della sua carriera e vorrebbe concentrarsi su altri progetti.

Mina Settembre è uno dei successi più luminosi delle ultime stagioni della fiction Rai. Tratta dai romanzi di Maurizio de Giovanni, l'assistente sociale dal cappottino rosso è superbamente resa in video da Serena Rossi. Il clima, però, non è così idilliaco. Dagospia fa sapere che nei corridoi di Rai Fiction serpeggia agitazione in riferimento ai dubbi dell'attrice di prestarsi a una terza stagione, già confermata dallo sceneggiatore Fabrizio Cestaro a Fanpage.it.

L'indiscrezione

Secondo le pillole di gossip di Dagospia, Serena Rossi sarebbe molto impegnata in questo momento della sua carriera e vorrebbe concentrarsi su altri progetti. La Rai, però, proprio non vorrebbe privarsi di uno dei suoi prodotti di punta e starebbe cercando in tutti i modi di convincerla. In che modo non è specificato da Dagospia, che però assicura che la fumata bianca arriverà: un'offerta economica al rialzo? In genere, quando i giocatori puntano i piedi, le società di calcio ritoccano l'ingaggio.

La seconda stagione non ha chiuso i giochi

La seconda stagione di Mina Settembre non ha chiuso definitivamente i giochi, ma allo stesso tempo non ha lasciato nulla in sospeso. Come aveva infatti affermato Fabrizio Cestaro, lo sceneggiatore, ai nostri microfoni:

Posso dire che, a differenza della precedente stagione, a tutte le domande ci sarà una risposta. Stavolta non abbiamo lasciato nulla in sospeso. Si arriverà a dei punti fermi, delle storie si chiuderanno. Ovviamente, poi, ci sarà anche un rilancio che rimanderà alla terza stagione.

Si dovrebbe girare entro il 2024 e le sceneggiature dovrebbero già essere tutte sviluppate. Mina Settembre in due stagioni ha fruttato alla Rai una media ascolti pari a 6 milioni di spettatori netti e per la seconda stagione ha mantenuto una media di ascolti più o meno simile, scendendo a 5 milioni di spettatori netti.